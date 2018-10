Astrologu i njohur: Një udhëtim biznesi do t’ju ndryshojë jetën, kjo është shenja që duhet të përfitojë

DASHI

Të përgjithshmet: Kjo javë do të jetë plot me veprime dhe intensitet dhe mbi të gjitha me humor të mirë! Takimet shoqërore, pjesëmarrja në ngjarje publike, arratisje me miqtë dhe shokët do të jenë në qendër të dëshirave tuaja dhe të jetës suaj. Çështjet që lidhen me çështjet familjare dhe çështjet e pazgjidhura me çështjet ligjore që më në fund përfundojnë dhe të gjitha ju japin kënaqësinë që meritoni!

Parashikimet në dashuri: Në fushën tuaj sentimentale kohët e fundit jeni larguar nga partneri tuaj që do keni mundësi të rindezni flakën dhe ngrohtësinë e marrëdhënies tuaj. Një udhëtim i vogël do t’ju afrojë më shumë dhe do të filloni një fillim të ri në udhëtimin e dashurisë. Ju që jeni vetëm prisni të ndodhë diçka ndryshe në jetën tuaj … ndoshta koha ka ardhur, një person shumë i këndshëm dhe simpatik do të pushtojë jetën tuaj!

Parashikimet profesionale: Në punën tuaj është fakti që këto ditë do të ndjeheni se sa mirë dhe të fortë jeni, pasi mundësitë e reja do të fitojnë vëmendjen tuaj në aspektin e bashkëpunimeve dhe propozimeve të reja. Një udhëtim biznesi do t’ju ndihmojë të shihni më qartë qëllimet tuaja dhe të shqyrtoni disa nga çështjet që keni vënë mënjanë deri tani. Ndërkohë, rritja e fitimeve tuaja do t’ju ndihmojë të rregulloni çështje të pazgjidhura që ju kanë shqetësuar.

DEMI

Të përgjithshmet: Kjo javë fillon me planet e saj më të mira për ju. Shoqëria juaj, dinamizmi që që keni dhe karakteri janë pikat tuaja shumë të forta, të cilat do t’ju japin shumë mundësi për rrugëdalje, tubimet shoqërore me njerëzit që do t’ju ndihmojnë të përmbushni qëllimet tuaja. Nëse ka ndonjë ndryshim të vogël që mund të zhvillohet me njerëzit në mjedisin e familjes suaj, është një ide e mirë t’i leni pas dhe të mos largoheni. Ndërkohë daljet tuaja me miqtë dhe njohjet premtojnë shumë dhe surpriza të këndshme.

Parashikimet në dashuri: Ju që jeni në një marrëdhënie kohët e fundit keni ndjerë mjaft herë ndjenjën e pasigurisë, mirë është të shikoni gjërat brenda jush, të vendosni të bisedoni me bashkëshortin tuaj dhe të shprehni gjithçka që mbani përbrenda dhe ju shqetësojnë dhe do shihni se marrëdhënia juaj do të ringjallet. Ju që jeni vetëm dhe kërkoni emocione të forta, më të mirat po vijnë. Hyrja e një personi në jetën tuaj me siguri do të plotësojë dëshirat tuaja. Afërdita do t’ju largojë nga kjo hapësirë, pasi dashuria do të jetë shumë e fortë brenda jush.

Parashikimet profesionale: Një udhëtim biznesi do t’ju japë mundësinë të takoni njerëz që do ju propozojnë një bashkëpunim dhe kjo është mirë të mendoni seriozisht, pasi fillimi i një plani të ri biznesi në afat të gjatë mund t’ju sjellë përfitime të rëndësishme ekonomike. Financat tuaja gjatë kësaj kohe do të bëjnë një përmirësim të ndjeshëm pasi keni rregulluar shumë nga plagët e së kaluarës, keni çdo arsye të buzëqeshni!

BINJAKET

Të përgjithshmet: Kjo javë do t’ju shpërblejë shumë, pasi veprimi juaj i pasur shoqëror do t’ju bëjë të ndiheni më shumë se kurrë të fortë, ndërkohë që gjëndja e hapur që ju karakterizon këto ditë do t’ju ndihmojë të jeni në kontakt me njerëz që do t’ju ndihmojnë shumë për të përfunduar planet dhe qëllimet tuaja.

Parashikimet në dashuri: Ndjenjat tuaja do të lëvizin në nivele shumë të mira komunikimi, dëshirave me bashkëshortin tuaj. Marrëdhënia juaj ka përparuar në një fazë tjetër dhe kështu shumë shpejt mund të ndjeni nevojën për ta formalizuar atë. Vendosja planetare do t’ju ndihmojë të shihni se sa i rëndësishëm është një person pranë jush dhe t’ja tregoni atë. Ju që nuk keni ende një partner, përpiquni të relaksoheni dhe së shpejti do të shihni se ajo që prisni të vijë në jetën tuaj është pranë jush, rrëfimi i një personi nga mjedisi juaj do t’ju habisë, pasi do të ndiheni shumë të fortë dhe të ngrohtë.

Parashikimet profesionale: Në zonën tuaj të punës gjatë gjithë javës do të kënaqeni ndërkohë qëllimet tuaja do të arrihen dhe kjo do t’ju japë kënaqësi të madhe si dhe njohja juaj nga eprorët dhe vartësit do të stimulojë vetëvlerësimin dhe vetëbesimin tuaj. Mundohuni t’i shmangni shpenzimet e panevojshme dhe mos u hapni sepse ekziston rreziku i ekspozimit, kështu që kufizoni shpenzimet e kota sa më shumë të mundeni që të mos ndiheni të zhgënjyer.

GAFORRJA

Të përgjithshmet: Kjo javë do të jetë një favor i veçantë për ju. Profili juaj ka fituar një karakter dinamik dhe kjo është një arsye e mirë që ju bën të buzëqeshni. Daljet me njerëz që kanë një karakter të këndshëm dhe një atmosferë pozitive do të shtojnë edhe më shumë gjendjen tuaj. Përpiquni të shfrytëzoni mundësitë e udhëtimit dhe arratisjes, është një kohë e mirë për të mbushur bateritë tuaja.

Parashikimet në dashuri: Dashuria dhe disponimi juaj romantik janë shumë intensive këtë javë. Bashkëshorti juaj do t’ju tregojë gjëra që do t’ju bëjnë të ndiheni edhe më me fat, sepse marrëdhënia juaj ju plotëson gjithçka. Një udhëtim do t’ju bëjë të afroheni të dy edhe më afër dhe është një kohë e këndshme për të shkuar më tej. Jetoni pasionin tuaj dhe ndjenjat në mënyrën që ju shprehni. Ju që jeni ende beqar, së shpejti do të njihni interesin e një njeriu që ushtron brenda jush. Po vjen koha për të jetuar ndjenja të forta, Afëdita ka plane shumë të ngrohta për ju!

Parashikimet profesionale: Çdo gjë në fushën tuaj profesionale duket të shkojnë mirë dhe ju justifikon nismat që keni ndërmarrë dhe në këtë mënyrë keni arritur të vendosni qëllime të reja. Një udhëtim pune do të jetë arsyeja për të kërkuar ndoshta ndryshime në interesat tuaja të punës. Në financat tuaja, megjithëse gjithçka duket se janë përmirësuar dhe të jetë larguar një barrë e madhe e së kaluarës, përpiquni të largoni shpenzimet e panevojshme. Tregoni lehtësi dhe maturi, situata nuk lejon shpenzime të panevojshme.

LUANI

Të përgjithshmet: Kjo javë do t’ju mbush me shumë buzëqeshje pasi gjithçka do të shkoj me humor pozitiv dhe atmosferë të pabesueshme. Shumë takime shoqërore, takime me njerëz që kanë një vend të rëndësishëm, shoqëria dhe daljet do t’ju mbushin me gëzim dhe do të rrisin interesat tuaja. Mundohuni të buzëqeshni shpesh sepse ju shkon!

Parashikimet në dashuri: Emocionet tuaja këtë javë do të kenë një ndjenjë të veçantë, ngrohtësi, romancë dhe dashuri. Një udhëtim i shpejtë dhe i shkurtër në fundjavë me bashkëshortin tuaj do t’ju ndihmojë të shkoni në rrëfime më të thella. Lini veten tuaj të lirë, relaksohuni dhe jetoni momente të pakujdesisë, keni çdo arsye të buzëqeni sepse dashuria është aq e fortë brenda jush. Ju që ende nuk keni një partner dhe përpiqeni të njihni njeriun që do t’ju gëzojë, Afërdita ka dëgjuar dëshirat tuaja dhe së shpejti do t’ju shpërblejë, një histori e së kaluarës duket se nuk është mbyllur dhe së shpejti dashuria do të ringjallet brenda jush. Jetojeni, do të jetë unik!

Parashikimet profesionale: Në punën tuaj, gjithçka tregon se këtë javë do të shkojnë me qetësi dhe pa presion ose tension. Kërkoni qetësi këto ditë dhe është fakt se ritmet e këtyre ditëve do t’ju ndihmojnë të mendoni më seriozisht për çështjet e punës suaj, bashkëpunimin tuaj dhe qëllimet tuaja dhe të merrni vendimet tuaja në lidhje nëse dëshironi të ndryshoni artikullin tuaj të punës ose edhe hapësirën tuaj të punës. Në financat tuaja, ngritja e të ardhurave tuaja do t’ju ndihmojë të realizoni një ëndërr që kishit për një kohë të gjatë, erdhi koha të buzëqeshni me veten!

VIRGJERESHA

Të përgjithshmet: Keni çdo arsye të buzëqeshni, të ndiheni të lumtur, të qëndroni fort dhe të ndiheni të fortë. Shumë nga qëllimet tuaja janë çdo gjë dhe kënaqësia vjen për t’ju shpërblyer në të gjitha nivelet. Në ambientin e familjes tuaj takimet me të afërmit që kohë keni pa parë do t’ju japin kënaqësi të madhe.

Parashikimet në dashuri: Flaka në marrëdhënien tuaj po bëhet gjithnjë e më intensive dhe keni ndjenja dhe dëshira. Partneri juaj është plotësisht i kënaqur me marrëdhënien dhe qëndrimin tuaj dhe së shpejti do t’ju tregojë se sa i rëndësishëm jeni në jetën e tij. Një hap tjetër në marrëdhënien tuaj është koha e duhur për të shkuar para. Ndoshta mendimi për të formalizuar marrëdhënien tuaj mund t’ju çojë në dëshira dhe vendime për hapa më të guximshme dhe më të mëdha. Ju që jeni vetëm,përpiquni rë provoni të argëtoheni me miqtë dhe shokët tuaj. Shumë shpejt, dashuria do të depërtojë në jetën tuaj dhe do t’ju fitojë gjithsej.

Parashikimet profesionale: Në profesionin tuaj këtë javë, përtej stresit që keni në lidhje nëse plotësoni kërkesat e reja që lindin, të gjitha tregojnë se njohja juaj nga kolegët tuaj ju stimulon dhe vonon disa pasiguri që ndjeni përballë sfidave që hasni. Ju nuk keni arsye të frikësoheni nga përfshirja juaj në rreziqet dhe partneritetet e reja, sepse ata do t’ju japin shumë përfitime financiare që do t’ju ndihmojnë të arrini përpara me realizimin e disa ëndrrave tuaja rreth blerjes së një prone. Mos u nxitni, megjithatë, i keni sytë hapur ndaj tregjeve dhe vlerave.

PESHORJA

Të përgjithshmet: Java e ardhshme që vjen do ketë për ju ndjenja, nga njëra anë do të jeni të lumtur dhe me humor të mirë, dhe nga ana tjetër nervozizmi juaj orë orë do arrij kulmin tuaj. Disa plane që keni në mendje rrezikojnë të jenë të irrituar dhe të zhgënjyer, por si një person dinamik dhe inteligjent, së shpejti do të gjeni buzëqeshjen tuaj dhe humorin tuaj të mirë për të bërë hapat e ardhshëm! Nuk jeni një nga ata që e lenë lehtë prandaj përpiquni të dilni dhe të mbushni bateritë tuaja me imazhe, mendime dhe dëshira pozitive.

Parashikimet në dashuri: Marrëdhënia juaj këto ditë do të jetë e mbushur me shumë momente të bukura, ngrohtësi, relaksim dhe qetësi. Mundohuni të mos transferoni tensione tek bashkëshorti juaj në lidhje me ankthin në nivele profesionale dhe të shijoni dashurinë e ofruar nga partneri juaj. Një udhëtim i shkurtër do të jetë një arratisje e konsiderueshme që do t’ju qetësojë dhe do t’ju sjellë edhe më afër bashkëshortit tuaj, në mënyrë që ta organizoni sa më shpejtë të mundeni. Ju që nuk keni një partner, nuk keni arsye të ankoheni si dhe flirtimi dhe njohjet nuk mungojnë në jetën tuaj. Shijoni sa më shumë të mundeni lirinë tuaj, sepse shumë shpejt shigjetat e dashurisë do t’ju shënojnë në zemër!

Parashikimet profesionale: Shikoni lëvizjet tuaja profesionale dhe sidomos marrëdhënien tuaj me kolegët. Nuk janë të gjithë siç mendoni dhe nuk mund të punoni me ritmin tuaj. Sot, mendoni se ambienti i punës dhe puna ju lodhin, dhe një skenar i mundshëm për sot është se edhe ju keni përgjegjësi të palëve të treta përveç të tjerëve. Gjithashtu, mos harroni të tregoni realizëm dhe me financat tuaja.

AKREPI

Të përgjithshmet: Energjia juaj do t’ju largojë këto ditë, si dhe shumë mundësi do të jenë për hapje të reja në plane personale dhe sociale. Mundohuni të shmangni biseda me njerëz në mjedisin tuaj familjar që nuk do ju çojnë në asgjë, dhe vetëm nerva do t’ju shkaktojë. Përkundrazi, shoqëria me miqtë dhe daljet do t’ju kënaqin dhe do ju qetësojë, përpiquni të bëni gjëra që ju bëjnë të ndiheni bukur.

Parashikimet në dashuri: Marrëdhënia juaj është stabilizuar dhe kjo ju jep gëzim dhe siguri të madhe. Ju keni vënë në një rregull të gjitha çështjet që në të kaluarën ju kishin mërzitur si ju dhe partnerin tuaj dhe kishte një efekt negativ në komunikimin tuaj. Gjithçka shkon në ritme të ngrohta dhe duke shmangur moralin tuaj për hapin e ardhshëm që së shpejti do të dëshironi të lëvizni me bashkëshortin tuaj në perspektivën e formalizimit të marrëdhënies tuaj. Ju që jeni ende beqar, së shpejti do të pushtoj jetën tuaj një dashuri unike që do të marrë gjithçka në kalimin e tij, mirëpriteni!

Parashikimet profesionale: Në punën tuaj, gjithçka duket që ju justifikon dhe ju buzëqeshin si dhe shpërbleheni për ato që keni ofruar me konsistencën, organizimin dhe punën tuaj të vështirë. Një udhëtim biznesi do të aktivizojë brenda jush dëshirën për të ndryshuar planet tuaja të biznesit dhe mund të ndërmerrni hapa për të bërë ndryshime në qëllimet tuaja. Financat tuaja janë përmirësuar shumë dhe i keni vënë të gjitha në një rregull, por kjo ju trondit dhe po rrit moralin tuaj! Pra, vazhdoni kështu dhe shumë shpejt favori do t’ju ofrojë shumë buzëqeshje!

SHIGJETARI

Të përgjithshmet: Kjo javë do t’ju japë shumë surpriza dhe do t’ju bëjë të buzëqeshni. Sugjerime për udhëtime, njohje të reja dhe kontakte me njerëz që do t’ju ndihmojnë të arrini qëllimet dhe planet tuaja. Shmangni bisedat me njerëzit në mjedisin tuaj që janë të lidhura me të kaluarën, shikoni para dhe mos lini asgjë dhe asnjë të prishë disponimin tuaj!

Parashikimet në dashuri: Çdo gjë në fushën tuaj të dashurisë duket se po ju buzëqesh, ndërkohë marrëdhënia juaj lëviz me hapa të qëndrueshëm që ju mbushin me kënaqësi dhe gëzim. Ju po përjetoni momente unike të lumturisë me bashkëshortin tuaj, një udhëtim i shpejtë dhe i shkurtër do të ringjallë dhe do t’ju sjellë edhe më afër rrëfimeve që do t’ju bëjnë të merrni vendime për një situatë më formale në marrëdhënien tuaj! Ju që ende jeni vetëm, mos mendoni se Afërdita ju ka harruar, planet e saj janë që t’ju mbushin me dashuri.

Parashikimet profesionale: Gjatë kësaj kohe keni pasur një ndjenjë të fortë lodhjeje brenda jush, shumë nga qëllimet tuaja profesionale janë arritur dhe ju bëjnë të buzëqeshni. Një udhëtim biznesi do t’ju bëjë të largoheni nga rutina e përditshme e punës dhe të mbushni me stimuj që do t’ju bëjnë të rinovoni planet tuaja profesionale.

BRICJAPI

Të përgjithshmet: Kjo javë do të ketë ndjenja të përziera, pasi ndryshimet që do të dalin nuk do të jenë të pakta. Shumë nga qëllimet tuaja arrijnë qëllimin e tyre përfundimtar dhe kjo ju jep kënaqësi dhe gëzim të madh. Në mjedisin tuaj familjar, një çështje ka qenë shqetësuese për ju për një kohë të gjatë do të zgjidhet dhe do t’ju lehtësojë nga ankthi që keni patur. Daljet me miqtë dhe njohjet do të jenë në ballë të ditëve, shijojeni sa më shumë të mundeni!

Parashikimet në dashuri: Në fushën tuaj erotike ju që jeni në një lidhje, keni shqyrtuar shumë për personin që keni pranë jush, jeni në prag të ndryshimit shumë shpejt mund të njoftoni vendimet tuaja në lidhje me evoluimin e marrëdhënies tuaj, mund të bëni hapin tjetër dhe është mirë të arratiseni me partnerin tuaj dhe t’i tregoni planet tuaja në një dalje romantike me pamje nga deti dhe atmosferën e perëndimit të diellit. Ju që kërkoni bashkëshortin tuaj mes turmës, është një fakt që Afërdita së shpejti do t’ju shpërblejë dhe do t’ju sjellë gjithçka që kërkoni me hyrjen e një personi shumë interesant që nga momenti i parë do t’ju fitojë.

Parashikimet profesionale: Në fushën tuaj profesionale aftësitë dhe zgjuarsia gjithmonë ju nxjerrin me kokën lart edhe në kërkesat më të vështira. Ju jeni gjeni dhe kjo është njohur në vendin tuaj të punës. Një udhëtim profesional do të rinovojë qëllimet dhe planet tuaja dhe ka mundësi të bëni një fillim të ri që do t’ju mbushë me interesa të reja. Në financat tuaja, megjithëse po përpiqeni të zgjidhni dhe të mbyllni angazhimet e së kaluarës, lindin nevoja të reja që mund t’ju nxjerrin jashtë programit!

UJORI

Të përgjithshmet: Këtë javë ka shumë surpriza dhe plane për ju. Në fushën familjare, do të ketë disa tensione që do të prishin gjendjen tuaj, përpiquni të mos jepni kohë për tensionet e reja, kështu që largoni të shprehni mendimet tuaja, sepse mundet të jetë fatale në evoluimin e situatave. Daljet me miqtë do të jenë të pasura dhe intensive këtë javë!

Parashikimet në dashuri: Ju që jeni në një marrëdhënie ju ka nxjerr nga rutina dhe jeta e përditshme, është një ide e mirë për të gjetur bashkë me bashkëshortin tuaj rrugëdaljet që do të mbushni bateritë tuaja, ringjallni pasionin dhe intensitetin e dashurisë suaj. Mos u dorëzoni ose mos ndërhyni në përfshirjen tuaj në lloje të tjera të rrugëdaljes … siç janë tundimet rastësore ose shikimet dhe lojërat flirtuese, sepse ato mund të jenë fatale dhe vendosni marrëdhënien tuaj në rrezik. Ju që jeni vetëm në këtë hapësirë përreth dhe keni shumë prezantime interesante, mund të shijoni flirtimin dhe pakujdesinë që ofron koha dhe mos nxitoni për të krijuar një marrëdhënie të re në jetën tuaj, sepse nuk është koha më e mirë për të menduar angazhimet dhe situatat më serioze!

Parashikimet profesionale: Në punën tuaj, gjithçka duket që ju kënaq dhe shtohen mendimet rreth hapave dhe qëllimeve të reja të biznesit. Një udhëtim pune do t’ju mbush me kërkesat nga vetja, pasi do t’ju qetësojë akoma edhe më shumë dhe do të nxisë rrezikun dhe hapjet në një nivel biznesi. Kohët e fundit bashkëpunimet ju ndihmojnë për të vlerësuar më mirë situatat dhe përfitimet që ofron puna juaj. Në financat tuaja përmirësimi është i dukshëm dhe do t’ju bëjë të buzëqeshni!

PESHQIT

Të përgjithshmet: Kjo javë ndonëse ka shumë tensione brenda jush, për shkak të stresit që po përjetoni në planet dhe synimet që ju presin të materializohen, do t’ju shpërblejë në shumë nivele të interesit social dhe personal. Daljet me të njohurit dhe miqtë do ju shtojnë edhe më shumë disponimin tuaj. Bëni gjëra për veten tuaj që të relaksoheni.

Parashikimet në dashuri: Ju që jeni në një lidhje, gjithçka duket se po ecën në një mënyrë të mirë, pasi partneri juaj është i lumtur dhe ju tregon dashurinë e tij çdo moment. Një udhëtim i shkurtër në S /Κ do të rinovohet dhe do t’ju sjellë edhe më afër duke ju ofruar dy momente unike të ngrohtësisë dhe qetësisë. Ju që jeni vetëm shijoni flirtimin që ju ofrohet, relakohuni dhe së shpejti dashuria do të godasë derën e jetës suaj. Përgatituni që të përjetoni ndjenjat e forta që do t’ju përmbysin.

Parashikimet profesionale: Veprimi juaj profesional do t’ju justifikojë në shumë ide dhe mendime të reja që keni! Ju karakterizoheni nga puna, konsistenca dhe organizimi për të cilin do të shpërbleheni ose duke propozuar një promovim ose duke plotësuar një pozicion që është me rëndësi të madhe për ju. Ju keni stabilizuar financiarisht situatën dhe keni vendosur shumë çështje të pazgjidhura në një rregull. Vazhdoni në mënyrë që gjithçka t’ju bëjë të buzëqeshni dhe të ndjeni se jeni duke qëndruar fort.