Arta Markut nuk ja mban të hetojë Ramën, Vasili: Prokuroria u dorëzua përfundimisht

Kryetari i Grupit Parlamentar të LSI Petrit Vasili ka reaguar në një shenim në rrjetet sociale pas vendimit të Prokurorisë për të mbyllur çeshtjen e denoncimit të opozitës ndaj Edi Ramës qe gjoja kishte kryer ekspertizen e audipergjimit.

“Qytetarë!!! Reforma në drejtësi ishte burg për ju dhe mbulim i çdo zullumi për Edi Ramën, turp,turp,turp!!!, shkruan Vasili ne faqen e tij në rrjetet sociale.

Ja postimi i plotë i Petrit Vasilit në Facebook:

Prokuroria i dorezohet perfundimisht krimit dhe i mbyll ceshtjen Edi Rames.

Prokuroria e dorezuar koke e kembe te krimi dhe qe pacipesisht denon me arrest gazetaret qe denoncojne te vertetat e medha.

Prokuroria qe therret kryetarin e partise demokratike per ceshtje ordinere.

Prokuroria qe mbulon provat ne audiopergjimin e Agron Xhafes.

Sot prokuroria pas kallezimit te opozites ndaj Edi Rames qe gjoja kishte kryer ekspertizen e audipergjimit ja mbylli pacipesisht sot ceshtjen.

Gazetaret ne burg Edi Rames i mbyllet ceshtja.

Prokuroria i mbylli me pare ceshtjen edi rames me nje falje me facebook kur i beri i beri thirrje policise te hiqte uniformat e te bente vota per Rilindjen.

QYTETARE!!!

REFORMA NE DREJTESI ISHTE BURG PER JU DHE MBULIM I CDO ZULLUMI PER EDI RAMEN

TURP,TURP,TURP!!!