Prokurorët frikë nga vettingu, asnjë kandidat për KLP, Arta Marku nxjerr njoftimin

Për shkak se vetëm një prej prokurorëve kandidat për Këshillin e Lartë të Prokurorisë kaloi sitën e vettingut, Prokuroria e Përgjithshme ka rihapur sërish garën për këtë institucion.

Në thirrjen e publikuar në faqen zyrtare të prokurorisë së Përgjithshme ftohen prokurorët të kandidojnë për Këshillin e Lartë të Prokurorisë.

Në këshillin e Lartë të Prokurorisë do të jenë 6 anëtarë prokurorë, nga të cilët: 1 nga Prokuroria e Përgjithshme, 2 anëtaë nga Prokurorite e Apelit; dhe 3 anëtarë nga Prokuroritë e Rretheve Gjyqësore.

NJOFTIMI

Duket se prokuroret kane frike nga kandidimi ne KLP, pasi kjo gje do ti vendoste ne listen prioritare te vettingut per tiu nenshtruar ketij procesi sa me shpejt qe te jete e mundur.