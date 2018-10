Arrestimi i ish-deputetit të PS-së, reagon Rama

Pas arrestimit të ish-drejtorit të Burgjeve, njëherësh edhe ish-deputet i PS-së, Arben Çuko ka reaguar kryeministri Edi Rama.

Në një postim në “Twitter”, Rama shpreh keqardhje për arrestimin e tij, ndërsa thekson se pëpara ligjit ruhet vetëm një standard.

Reagimi i Ramës:

Keqardhje për A.Çukon po për ne s’ka dy qëndrime në raport me ligjin,ka vetëm një;s’ka dy qasje në raport me drejtësinë, ka vetëm një;s’ka dy fytyra në raport me qytetarët, ka vetëm një! Ne s’jemi e kurrë s’do jemi njësoj si të tjerët. Ne gjithnjë kemi vetëm një krah: DREJTESINE!