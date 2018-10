Arian Çani bën deklaratë: Ja çfarë po përgatit Edi Rama

Mbrëmja e sotme është e mbushur me emisione e deklarata politike, ku dihet që kryetema e tyre është çështje e mbylljes së pikave të basteve, por edhe ajo e ligjit antishpifje.

I ftuar në “Open”, Arjan Çani tha troç se me paketën anti-shpifje Edi Rama po pregatit fundin e vet politik, pasi do të ulë numrin e kundërshtarëve.

Ai u shpreh:

Edi Rama është duke kontribuar për një proces që do të fundoset edhe vetë. Edi Rama do ulë numrin e kundërshtarëve të tij (i referohet mediave online) por do humbasë edhe portalet e veta”.

Teksa shprehu mendimin se jemi në politikë spektakli dhe shumë shpejt do shkojmë në politikën e gjykatave, ai kujtoi edhe se si variojnë në Francë gjobat në një paketë të ngjashme me atë që propozon kryeministri.

Sipas Çanit:

Do bëhemi republike juridike, që do të thotë se do humbasim shijen e debateve politike. Ne do kemi frikë t’i flasim lirshëm popullit, pasi do na hedhin në gjyq. Në Francë gjobat variojnë nga 3 mijë deri në 30 mijë euro”.