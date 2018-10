Udhëtoi me të dënuarin, analisti pro Ramës pranon publikisht: Taulant Balla duhet të largohet

Baton Haxhiu gazetari dhe analisti i njohur si mbrojtes i qendrimeve te kryeministrit Rama, është shprehur sonte kundër numrit II të PS, Taulant Balla.

I ftuar në emisionin “Të Paekspozuarit” ai zhvilloi një debat me Fatos Lubonjen lidhur me denoncimin e opozites se nga të dhënat e sistemit TIMS rezulton se Balla ka udhetuar mbi 50 here me Edmond Begon, qe ka qene i dënuar më parë për drogë.

Lubonja: Akuza kjo është që ka lidhje me drogën. Kur ky (Taulant Balla) paska 50 e ca, mund të bëj gabim por, 50 e ca udhëtime me një që është i akuzuar, e shton dyshimin…

Baton Haxhiu: Po shton dyshimet, duhet të iki, e kam thënë publikisht.