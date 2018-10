Aktorja e filmave me pullë të kuqe do sjellë në jetë fëmijën e Flori Mumajesit?

Në rrjet po qarkullojnë disa lajme se këngëtari i njohur Flori Mumajesi do të bëhet së shpejti baba.

Mamaja e fëmijës së tij, sipas burimeve të sigurta për ‘SevenBizz’, kanë konfirmuar se do të jetë ylli i filmave pornografikë, Alby Rydes.

Alby është me prejardhje shqiptare dhe është në muajt e fundit të shtatzënisë.

Në Instagram, artisti Loco ka uruar aktoren e filmave të kuqe me një shkrim thumbues për Florin.

Ai shkruan:

Urime Alby, dëshiroj gjitha t’mirat po a s’pate mashkull ma t’mire me gjet veç Flori Mumajesi me ta fry barkun a”.

Nuk ka patur ende asnjë reagim nga këngëtari në lidhje me këtë lajm, por ai dheAlby ndiqen në rrjetet sociale.

Kujtojmë se një histori e ngjashme i ndodhi reperit Drake, të cilit ia nxori të vërtetën rivali i tij Kanye.