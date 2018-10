Aksioni në mbarë vendin, Rama “tregon” muskujt: Do ta bëjmë këtë vend

Kryeministri Edi Rama ka reaguar pas disa operacioneve të mëdha anti-drogë të Policisë së Shtetit, FNSH dhe RENEA mbrëmjen e sotme.

Rama ironizon opozitën për deklaratat e saj lidhur me arrestimet e sotme duke thënë se “bëjnë politikë me krimin, dhe lufta ndaj krimit rrit dëshpërimin e tyre”.

Kreu i qeverisë tregon “muskujt” pas arrestimeve të bujshme ditën e sotme që nisën me dy ish-deputetët socialistë, Arben Çuko dhe Arben Ndoka si dhe arrestimin e Flamur Avdylit dhe dy vëllezërve të tij, të konsideruar si krerë të një rrjeti trafiku droge.

Rama shkruan në Twitter:

Do ta bëjmë këtë vend të pajetueshëm për kriminelët”

Kryeministri shton më tej:

Atyre që bëjnë politikë me krimin, lufta kundër krimit u rrit dëshpërimin. Sa më fort do ta godasim krimin, aq më e dëshpëruar do të bëhet kundërvënia e tyre! Ne do ta bëjmë këtë vend të pajetueshëm për kriminelët dhe të pashpresë për ata që me krimin bëjnë politikë #DerinëFund”