Aksident i rëndë në Elbasan, dy të plagosur, një në rrezik për jetën

Një aksident i rëndë ka ndodhur mëngjesin e sotëm në aksin rrugor Elbasan-Metalurgji, ku mjeti me targa AA456TU me drejtues shtetasit R.T., banues në lagjen 5 Maji, Elbasan është përplasur me mjetin me targa AA289TT me drejtues shtetasin F.J. si dhe më një autobus.

Për pasojë e aksidentit kanë mbetur të plagosur dy persona, nga të cilët shtetasi R.T. ndodhet në gjendje të rëndë në spitalin e Elbasanit.

Shkaqet e aksidentit janë ende të paqarta, grupi hetimor po punon për zbardhjen e plotë të ngjarjes.