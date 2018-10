“3 mijë euro për një vend pune”, zbulohen zyrtarët e Ramës që kërkojnë ryshfet

Ish-kryeministri Sali Berisha në një postim në ‘Facebook’ ka publikuar denoncimin e një qytetari digjital.

Në mesazhin e tij shkruhet se kryetari i degës së PS-së në Mengel të Elbasanit, Petrit Zeneli i ka kërkuar 3000 euro për një vend pune.

“Nuk i dua për vete, por i do Taulant Balla dhe ministrja e Arsimit, më tha ai”, – ka shkruar qytetari më tej në mesazhin e tij.

Postimi i plotë

Kryetari i PS akuzhet se i kerkon votuesit te tij 3000 euro per vend pune per Taulant Yaris dhe ndrikull Vilen!

Lexoni mesazhin e qytetarit dixhital. sb

persh zoti berish doja te denoncoja kryetarin e partis socialiste ne mengel te elbasanit i kerkova vend pune se me premtoi para votimeve ai me tha duhen 3000 evro nuk i dua un tha po i do taulanti me ministren e arsimit me tha. petrit zeneli e ka emrin kryetari.