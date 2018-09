Zbulohet synimi i errët serb pas planit Vuçiç-Thaçi për Kosovën

Ditë pas dite po zbulohen detaje të reja nga plani, për ndarjen e Kosovës dhe synimi përfundimtar gjeo-politik i tij. Prej shumë analistëve dhe ekspertëve të njohur ndërkombëtarë është thënë, se një nga synimet e këtij projekti që mbahet sekret nga protagonistët është edhe futja në lojë e Rusisë, në mënyrë zyrtare në Ballkanin Perëndimor.

Këtë synim e ka zbuluar gjëtë një deklarate të fundit, ministri i Punëve të Jashtme të Serbisë, Ivica Daçiç, i cili për herë të parë shpalos idenë, se duhet organizuar një konferencë ndërkombëtare që të arrihet zgjidhja e nyjës së Kosovës.

“Si parakusht për një gjë të tillë do të ishte që qëndrimet e të dy palëve të përafroheshin, meqë, sikundër dihet, janë ende larg njërit-tjetrit”, deklaroi Daçiç për mediet serbe.

Më tej, ai “nxjerr kokën” kur thotë, që të arrihet zgjidhja do të duhej organizuar një konferencë ndërkombëtare, një Dayton 2, sipas një modeli për demarkim në një konferencë të madhe ndërkombëtare, që do të duhej mbajtur diku para muajit maj të vitit të ardhshëm, kur edhe i kalon mandati i komisionerëve evropianë

Sipas ministrit Daçiç, demarkimi me shqiptarët është çështje e vetme e kufirit, që do të shqyrtohej, si një pikë e vetme e rendit të ditës në një konferencë ndërkombëtare, sikur të organizohej një Dayton i ri.

Në mënyrë të përmbledhur kjo do të thotë që Kosova të shkojë drejt “bosnjëzimit”, pra jo vetëm ndarje të saj, por edhe dhënien e një statusi “shtetformues” për serbët që do të ngelen brenda shtetit të shqiptarëve. Se çfarë po ndodh me Bosnjen sot, të gjithë e dinë…