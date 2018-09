Zbardhet dëshmia e policit të pezulluar: Xhisielën në komisariat e solli deputeti i PS

Deputeti i PS, Rexhep Rraja e shoqëroi Xhisielën në stacionin e policisë së Krujës, që të tërhiqte kallëzimin që vajza kishte bërë ndaj tij për dhunë. Fakti zbulohet nga dëshmia e ish-nënkomisarit Gentian Citozi, dhënë përpara shërbimit të Cështjeve dhe Ankesave në Durrës. News 24 disponon procesverbalet e marrjes në pyetje të Citozit në datat 23 korrik dhe 3 gusht, pas ankesës së bërë nga Xhisiela Maloku.

“Rreth orës 14.00 jam njoftuar nga salla operative e Krujës, pasi kjo e fundit ishte lidhur me sallën operative të komisariatit nr.3 në Tiranë, nga e cila kishte marrë kallëzimin që Xhisiela Maloku kishte paraqitur pranë këtij komisariati për shtetasin Rexhep Rraja, duke pretenduar se ishte përndjekur, dhunuar sharë dhe ofenduar nga ky i fundit. Për rastin jam njoftuar unë nga salla me qëllim që të verefikoja atë dhe të kryeja veprimet procedurale, të cilat do të ishin të nevojshme për hetimin. Kam njopftuar shtetasin rexhep Rraja, i cili është pranë stacuionit të Policisë Gushë Krujë, rreth orës 20.00 i shoqëruar me kallëzuesen Xhisiela Maloku, sëbashku me dy avokatë dhe një psikologe. Me kërkesën e tyre kam përpiluar procesverbalin e heqjes dorë nga kallëzimi që kishte bërë pranë komisariatit të policisë nr.3 Tiranë”.

Citozi deklaron se për të gjkitha keto veprime, ka komunikuar me shegin e stacionit, me shefin e polixisë Kriminale si dhe me shefin e Komisariatit Krujë. Ai mohon që nga ana e këtyre të fundit, të ketë patur presion apo kërkesë për të favorizuar të kallëzuarin Rexhep Rraja. Ky I fundit është djali I deputetit të Partisë Socialiste, Rrahman Rraja.

Qëndrim të ndryshëm nga Citozi, i cili u pezullua nga detyra pas ankesës së Xhisiela Malokut, mban ish-komisari Emiljano Nuhu. Në interevistën e realizuar me Basir Collakun, ai pretendon se u kërcënua me armë që të mos firmoste arrestimin e djalit të deputetit.