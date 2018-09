Fatmir Xhafaj u përgjigjet nga Kuvendi akuzave të PD për kazinotë

Ministri i Brendshëm, Fatmir Xhafaj reagoi lidhur me akuzat e përfaqësuesve të PD në lidhje me familjarët e tij, që janë të favorizuar për “Lojërat e Fatit” janë shpifje bajate, të cilat duhet të hetohen me urgjencë.

Gjate nje raporti për besueshmërinë e Policisë së Shteti, Xhafa deklaroi se sipas sondazheve, ky institucion është i vlerësuar si më i besueshmi në rajon.

Referuar vettingut në politikë Xhafaj deklaroi se ideja e Partisë Demokratike tingëllon shumë qesharake.

“Janë forcuar përpjekjet për ndalimin e shumë personave me rrezikshmëri. Shqipëria vijon të shkëmbej të dhëna me partnerët ndërkombëtar. Besimi i tyre tek Policia e Shtetit konsiderohet si institucioni më i suksesshëm në rajon. E pohoj me shumë krenari këtë sukses. Ka më pak vepra penale të regjistruara se një vit më parë. Retorika e sulmit ndaj policisë ka qëllim dashakeqëse. Në bazë të sondazheve të fundit, 78 për qind e qytetarëve besojnë se policia e shtetit është e besueshme. Partia Demokratike nxjerr kokën dhe hedh baltë.

Këta persona shpifin se familjarët e mi janë të lidhur me lojërat e fatit, deklaroj me përgjegjësi ligjore dhe politike. Kjo është paaftësi për një opozitë për të luajtur rolin e një opozite dinamike.Të angazhohen seriozisht kompetencat, të hetohen mbi këto deklarime. Çdo kush mund të shpif si të dojë e për kë të dojë, e të shantazhojë ministrin apo kryeministrin e vendit. Kjo duhet të marrë fund.Vettingu në politikë është ide qesharake e Partisë Demokratike. Drejtësia dhe pastrimi i saj të bëhet nga themelimi i institucioneve ligjore.””,tha Xhafa.