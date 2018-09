“West Side Family” bëhen sërish 3 dhe ja kush u bë pjesë

Kanë kaluar më shumë se 3 vite nga ndarja nga jeta e Dr. Florit dhe miqtë e tij, Miri dhe Landi ende e kujtojnë me mall.

Së fundmi Landi është shprehur se që nga 17 nëntori 2014 kanë qenë vite të vështira për ta. Ai ka lajmëruar se grupi ‘West Side Family’ nuk do të ndalë por do të vazhdojë me projektet.

Që pas vdekjes së Dr. Florit grupi i famshëm solli 3 këngë të reja. Por këtë herë nuk do të jenë vetëm Miri dhe Landi.

Mesa duket pjesë e West Side Family do të jetë edhe vëllai i këngëtarit të ndjerë, Alban Kondi.