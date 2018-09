“Vrasjet në Shkodër, kush është killeri me pagesë që po trondit mbarë qytetin”

Ish kryeministri Sali Berisha ka publikuar një denoncim në lidhje me ngjarjet e rënda që kanë tronditur Shkodrën këtë verë.

Pjesë e dënoncimit është edhe publikimi i një personi që sipas qytetarit që i shkruan Berishës, fshihet pas terrorit qe po bën krimi në Shkodër.

Denoncimi i plotë i ish-kryeministrit Sali Berisha:

Shkodra ne terror nga banda e Edi Rames, Policia nen sundimin e saj! sb

‘mirdita doktor Berisha,un qe po te shkruaj jam nje punonjes policie i drejtoris Shkoder. dua te informoj per situaten kritike qe ndodhet qyteti i Shkodres,kriminaliteti , vrasjet, zhdukjet e personave jan ber te perditshme ne Shkoder, Xhafa esht duke ber plazh dhe njerzit ne Shkoder masakrohen dhe zhduken, po i njejti person Safet Bajri i cili esht protagonist per zhdukjen dhe ekzekutimin te dajes dhe nipit, ne ket ngjarje esht i perfshir dhe personi ne kerkim per Vrasje Admir Dekovi ushtar i fisit Bajreve dhe Çapajve icili fshihet ne Dobraç ky vrases me pagese ka mbrojtjen te kushoririt i cili punon me detyre shef i sherbimit kontrollit brendshme DPQ Shkoder Arben Dekovit.

Po ashtu para 1 javet ne qender te Shkodres tek Teatri Migjeni shtetasi Safet Bajri godet me qyten e pistoletes disa here nje profesor te nderuar te qytetit Shkoder shtetasin Agim Fermaca duke e demtuar fizikisht vetem per nje provim qe nuk e ka ndihmuar te dshuren e Safetit, kjo ngjarje ka ndodhur ne mes te dites dhe ne qender te qytetit , askush nuk gucon te flas pasi krimi ne Shkoder ben ligjin, forca e ligjit ka kaluar ne doren e kriminelave qe kan pushtuar Shkodren, vetem ket vit te dhenat tona deshmojne se Safet Bajri ka bere 4 vrasje,ne asnje ngjarje nuk esht shoqerur autori i ngjarjes Safet Bajri mbasi policia nuk guxon sepse ata jane te lidhur direkt me Kryeministrin Edi Rama.

Ju lutem doktor Berisha anonim se shteti nuk te mbron te len ne rrug te madhe Narkoqeveria, ku listen e policeve qe transferohen per denime politike dhe te pushtetit qe levizin ne vende te mira i ben shefi i laboratorit Arben Byqiri me ndihmen e Luan Harushesh…te uroj gjith te mirat doktor Berisha.’