Vrasja e të rinjve brenda natës në Mamurras, deputeti i PS-së: Policia në dorë të ordinerëve

Vrasja e dy të rinjve në Mamurras ka vënë në lëvizje Policinë e Shtetit pas krimeve te shtuara ne kete zone. Për ngjarjen e rëndë ka reaguar edhe deputeti socialist, Gjetan Gjetani për qarkun e Lezhës.

Me ane të një statusi në faqen e tij zyrtare në “Facebook”, deputeti ka përcjellë shqetësimin për këtë ngjarje, e cila ka tronditur banorët e kësaj zone.

Kjo sipas tij, tregon se policia në Kurbin është një hallkë e paaftë dhe e korruptuar. Ai në fund ka paralajmëruar se do të kërkojë interpelancë në parlament për këtë ngjarje të rënd. Deputeti Gjetani ka paralajmëruar se do të jetë ai i parë që do të ngrihet në protestë, ndërsa do t’iu bëjë thirrje banorëve t’i bashkohen atij.