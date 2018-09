Veting politikës, PD kërkoi të premten, Kuvendi mbledh keshillin e legjislacionit me 26 shtator

Kuvendi ka vendosur të mbledhë në datën 26 shtator në orën 12:00 Këshillin e Legjislacionit, për të diskutuar mbi nismën e PD në lidhje me vetingun e politikanëve.

Grupi parlamentar i PD i kërkoi zyrtarisht kryeparlamentarit që Këshillin ta mbledhë ditën e premte, por ky i fundit ka vendosur për të mërkurën e javës së ardhshme.

Ditën e djeshme në një bashkëbisedim me gazetarët, Basha tha se vettingu i Partisë Socialiste për vettingun politik është vija e kuqe që do të përcaktojë sjelljen e opozitës me institucionet përfshirë edhe zgjedhjet e ardhshme vendore