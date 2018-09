Trafikimi i qënieve njerëzore, grup deputetësh për luftimin e fenomenit

Në Kuvendin e Shqipërisë u mbajt seminari për luftën kundër trafikut të qënieve njerëzore me pjesëmarrjen e deputetit britanik Vernon Coaker, i cili është edhe raportuesi për këtë fenomen në Këshillin e Europës. Për herë të parë, parlamenti i Shqipërisë do të krijojë një grup deputetësh që do t’i dedikohen kësaj çështje, ndërsa deputetja Vasilika Hysi u shpreh se ka ende shumë për të bërë për të mbështetur viktimat e trafikut.

Deputetja, Vasilika Hysi, tha se tashmë legjislacioni shqiptar është me standarde por ka ende punë për të bërë për të mbështetur viktimat e këtij krimi.

Vasilika Hysi: Ne kemi sot një kod të procedurës penale me standarde, kemi ligje të përmirësuara, ligji antimafia ka pësuar një ndryshim shumë të madh. Kemi shumë për të bërë për parandalimin e faktorëve që mund të viktimizojnë grupe sociale për të qenë viktimë e trafikimit dhe mbështetjes.

I pranishëm në këtë seminar ishte edhe Vernon Coaker, deputet në Mbretërinë e Bashkuar dhe raportues në Këshillin e Evropës për trafikimin e qënieve njerëzore, i cili u shpreh se politikanët në fund do të gjykohen nga ajo që kanë bërë për të parandaluar këtë fenomen.

Vernon Coaker: Të gjithë ne si politikanë do të gjykohemi nga brezat e ardhshmë në vendet tona nëse nuk bëjmë më shumë për të ndalur këtë të keqe.

Në seminar u diskutua shkalla e trafikimit të qenieve njerëzore në Ballkan dhe efikasiteti i luftës ndaj këtij fenomeni nga politikanët.