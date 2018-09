Top Channel godet deputetin: Si mashtroi Alfred Peza në vitin 2013, para se të bëhej deputet!

Si mashtroi Alfred Peza në vitin 2013, përpara se ai të bëhej deputet!

Si mashtroi Alfred Peza në vitin 2013, përpara se ai të bëhej deputet!Ekziston një dallim mes mashtrimeve të politikanëve që gënjejnë me vetëdije, duke bërë premtime realisht të pamundura, dhe atyre, premtimet e të cilëve, nuk arrijnë të përmbushen dot, apo nuk përmbushen plotësisht brenda një periudhe të caktuar. Të tilla janë premtimet e bëra nga ish-deputeti i PS-së, Alfred Peza, i cili u premtoi çifteve që do martoheshin brenda mandatit të tij, se njëri prej tyre do ketë punë të mirë, ku realiteti tregon se një pjesë e madhe e tyre nuk janë të punësuar. Gjithashtu ai nuk la pa premtuar se fshatin Pajova në rrethin e Elbasanit do e kthente në Bashki dhe do binjakëzonte ekipin e Peqinit me atë të Laçit, premtime këto sa absurde aq dhe të pambajtura. 1. “Çdo çift i ri që do të martohet, do të jetë patjetër njëri prej tyre në një punë të mirë”, – Ky premtim nuk u mbajt nga deputeti i Peqinit, Alfred Peza. Shumë çifte u martuan përgjatë viteve 2013-2017, por pjesa më e madhe e tyre nuk janë të punësuar.2. “Pajova nga komunë do të kthehet në Bashki”, – Pajova një fshat në rrethin e Elbasanit, jo vetëm që nuk u kthye në bashki por me Reformën e re Territoriale, u zhduk edhe si komunë.3. “Binjakëzim me ekipin e Lacios”, – Premtim absurd pasi ekipi i Peqinit u rrënua duke zbritur nga kategoria Superiore në Kategorinë e Dytë të Futbollit Shqiptarë.

