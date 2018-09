Thaçi përgjigje Haradinajt: Nëse do luftë filloje, por jo në studio televizive

Po behet gjithnje e me e forte perplasja mes Presidenti i Kosovës, Hashim Thaçi, dhe kryeministrit Ramush Haradinaj ne lidhje me ndryshimin e kufijve mes Kosoves dhe Serbise.

Kreu i qeverise Haradinaj, theksoi dje në një emision se shkëmbimi ose ndarja e Kosovës çon në luftë. Por Presidenti i tha sot Haradinajt “nëse do luftë nisja, por jo në studio televizive”. Këto deklarata presidenti Thaçi i bëri gjatë takimit që e pati sot me kreun e PDSH-së së Maqedonisë Menduh Thaçi.

Duke komentuar deklaratat e kryeministrit të Kosovës, Ramush Haradinaj, që ka thënë se kufijtë janë bërë me luftë, Thaçi tha se cilido mund t’ia nisë luftës dhe se nuk e ka ndërmend t’i pengojë.

Por Thaçi i dërgoi një mesazh, duke i thënë se lufta bëhet në istikame, jo në studio televizive.

“Ata që po flasin për luftëra, unë nuk jam t’u i pengu, kush të ka qejf le t’ia nis ku të donë, ka 430 kilometra janë kufiri me Serbinë udha e hajrit ju qoftë le të shkojnë, lufta nuk zhvillohet në studio televizive por në istikame”, tha ai.

Kryeministri Ramush Haradinaj mbrëmë në emisionin “Opinion” ka thënë se bashkimi i Preshevës me Kosovën është përrallë pasi Serbia, sipas tij, nuk e jep atë territor pa luftë.

Presidenti, gjithashtu, ka deklaruar se kërkesën për bashkëngjitjen e Luginës në Kosovë e ka bërë vetë Lugina.

Ai thotë se po punon për të institucionalizuar këtë kërkesë, ndërkohë e ka ripërsëritur se nuk do ta lejojë Asociacionin me kompetenca ekzekutive, as Republikën Srpska dhe se Ujmani dhe Trepça do mbesin të Kosovës sikurse janë.

Pas një takimi që kishte me kreun e PDSH-së, Menduh Thaçi, presidenti i Kosovës tha se e mbështesin Maqedoninë në referendum dhe se kjo nuk është ndërhyrje.

Presidenti ka shpjeguar se është udhëheqës i delegacionit shtetëror të Republikës së Kosovës në punimet e asamblesë së përgjithshme të OPKB-së dhe se do respektojnë gjithë axhendën dhe protokollin.

Ai deklaroi se do takohet me presidentin Trump dhe do të bisedojnë shkurt për çështjet aktuale në Kosovë dhe rajon.

Thaçi u shpreh se Kuvendi po vonohet me nxjerrjen e një rezolute që do të jepte një mbështetje të plotë të iniciativës për bashkëngjitjen e Luginës. Sipas tij, nëse kjo ndodh do të sjellë edhe më shumë paqe.