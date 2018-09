Thaçi: Marrëveshja i siguron Kosovës njohjen formale nga Serbia

Presidenti Hashim Thaçi, ka deklaruar se vetëm marrëveshja e paqësore për korrigjimin r kufirit në mes Kosovës dhe Serbisë, i siguron Kosovës njohjen formale nga Serbia.

Bashkëngjitja e Preshevës, Medvegjës dhe Bujanovcit në territorin e Kosovës i hap rrugë të sigurte vendit drejt anëtarësimit në NATO, Bashkimin Evropian dhe Organizatën e Kombeve të Bashkuara.

Këto dekalarat presidenti Thaçi i bëri në një konferencë për media, duke shtuar se në rast se arrihet një marrëveshje paqësore, e njëjta do të jetë krejtësisht në përputhje me të drejtën ndërkombëtare. Ritheksoi se nuk do të ketë ndarje të Kosovës, as Republikë Srpska e asociacion me kompetenca ekzekutive