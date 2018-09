Thaçi: Korrigjimi i kufijve siguron njohjen e Kosovës nga Serbia

Presidenti i Kosovës, Hashim Thaçi, ka thënë të martën se vetëm marrëveshja paqësore për ndryshim të kufirit në mes Kosovës dhe Serbisë, i siguron Kosovës njohjen formale nga Serbia, bashkëngjitjen e Preshevës, Medvegjës dhe Bujanovcit në territorin e Kosovës si dhe i hap rrugë të sigurt Kosovës drejt anëtarësimit në NATO, Bashkimin Evropian dhe Organizatën e Kombeve të Bashkuara.

Thaçi i ka bërë këto deklarata në një konferencë për media, duke shtuar se në rast se arrihet një marrëveshje paqësore, e njëjta do të jetë krejtësisht në përputhje me të drejtën ndërkombëtare çka sipas tij kontribuon edhe në stabilitetin e Ballkanit Perëndimor.

“Dhe nuk do të ketë korrigjim të kufirit përgjatë vijave etnike, nuk do të ketë eksod të popullsisë dhe as efekt domino sa i përket stabilitetit të kësaj ane të Evropës. Po e përsëris edhe njëherë, korrigjim i kufirit në mes Kosovës dhe Serbisë, si dy shtete të pavarura të cilat do të njihnin njëra-tjetrën si shtete, do të jetë pjesë përbërëse e demarkacionit të kufirit të gjatë 430 kilometra, kurdo që do të ndodhë marrëveshja paqësore Kosovë- Serbi”, ka shtuar ndër të tjera Thaçi.

Dialogu ndërmjet Kosovës dhe Serbisë me lehtësimin e Bashkimit Evropian ka nisur më 2011 në Bruksel, dhe ka për qëllim normalizimin e raporteve midis dy shteteve.