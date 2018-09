Telefonata alarmon policinë e Tiranës, forcat shkojnë në vendngjarje dhe nuk gjejnë asgjë

Nje telefonatë alarmoi policinë e Tiranës mbrëmjen e sotme për një shtetas të plagosur në zonën e 21 dhjetorit.

Por policia e shtetit njoftoi se efektivat e saj kanë shkuar në vendngjarje dhe nuk kanë gjetur asgjë të dyshimtë si ajo që është raportuar.

Deklarata e policise:

Ka ardhur nje telefonate te salla se ne rrugen “Shefqet Musaraj”, dyshohet se nje person ka plagosur me arme zjarri nje shtetas. Policia eshte ne vendngjarje per verifikimin e informacionit. Deri tani nuk eshte evidentuar asnje i plagosur. Po kryhen veprime. Per cdo detaj tjeter do tju informoj.

Përkundër kësaj deklarate mediat në Tiranë po raportojnë për plagosjen e pronarit të një lokali.