Të martën pritet takimi Kotzias –Tsavousoglo, për çfarë do diskutojnë

Ministri i jashtëm Nikos Kotzias, i cili pritet të zhvillojë njëtakim me homologun e tij turk, Mevlout Tsavusoglou të marten.

Sipas një deklarate të ministrisë së jashtme te Greqise, ministri do të shkojë për të marrë pjesë në ceremoninë e inaugurimit të ndërtesës së rinovuar të Konsullatës së Përgjithshme të Greqisë. Në të njëjtën ceremoni ai do të japë “të pranishëm” dhe Ministrin e Jashtëm të Turqisë.

“Me këtë rast, dy Ministrat e Jashtëm do të kenë një takim dhe do të diskutojnë çështjet që lidhen me marrëdhëniet dypalëshe”, thekson Ministria e Jashtme Greke.