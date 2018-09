Taulant Balla tregon emrin: Xhisiela ka edhe një dhunues tjetër….

Kryetari i grupit parlamentar i Partisë Socialiste, Taulant Balla ka deklaruar se Prokuroria e Krujës po vijon hetimet për kallëzimin e Xhisielës, ndërsa shtoi se në këtë histori ka edhe një dhunues tjetër.

Sipas Balles, Lulzim Basha ka rol protagonisti me dhunën e tij inskenuese, e cila në optikën e Ballës është një sjellje kriminale dhe e turpshme. Me tej zyrtari i PS shkruan mes tjerash se autorët e “Babale 2”, duhet të marrin një dënim penal, si shembull që politika të mos ketë guxim të ngrejë akuza boshe në të ardhmen.

“Zbardhja e “Babale 2” kërkon që dënimi penal ndaj tre inskenuesve të këtij episodi të turpshëm Lulzim Basha, Basir Çollaku dhe Emiljano Nuhu duhet të shënojë një pikë kthese historike për mënyrën si politika merr përsipër të ngrejë akuza në të ardhmen”, nënvizon Balla.

“Prokuroria e Krujës vijon hetimet lidhur me kallëzimin e shtetases XH.M., hetime të cilat duhen kryer me imtësi, intensitet dhe forcën e ligjit kundër kujtdo.Policia njoftoi gjithashtu se pavarësisht nga fakti që shtetasja e dhunur ka terhequr denoncimin, hetimi ka vazhduar në ngarkim të personit të kallzuar. Madje Policia dhe Prokuroria kanë përcaktuar 11 veprime hetimore, të cilat vijojnë. Opinioni publik është me të drejtë i tronditur sa herë që raste të tilla dhune ndodhin dhe pret që dhunuesi të ndërshkohet. Por jam i sigurtë që opinioni publik e pret ndërshkimin nga drejtësia, aspak nga politika.

Ka edhe një dhunues tjetër në këtë ngjarje. Është inskenuesi Lulzim. Keqpërdorimi politik nga Lulzim Basha i kesaj ngjarje është i turpshëm, por edhe kriminal në përpjekjen për të ndryshuar rrethanat dhe për të marrë në mbrojtje mikun e tij Emiljano Nuhu.

Policia ndërkohë zbardhi plotësisht “Babale 2”, në përfundim të së cilës kemi këto konkluzione:

Miku i Lulzim Bashës Emiljano Nuhu më datë 21/07/2018, pra data e pretenduar, nuk ka qenë fare prezent në ambientet e Stacionit të Policisë Fushë Krujë.

Miku i Lulzim Bashës Emiljano Nuhu nuk ka qenë OPGJ i gatshëm në këtë datë, por një tjetër punonjës i Policisë së Shtetit.

Miku i Lulzim Bashës Emiljano Nuhu gënjen plotësisht sepse nga intervistat dhe dokumentet si dhe shqyrtimi i pamjeve filmike në dispozicion, nuk rezulton, që personat e përmendur në intervistë, si kërcënues të tij, të kenë qenë prezent në ambientet e Stacionit të Policisë së Shtetit në fushe Krujë, as në këtë datë dhe as në ndonjë datë tjetër të mëvonshme.

Miku i Lulzim Bashës Emiljano Nuhu qenka ngarkuar me këtë çështje 6 ditë më pas, më 27 Korrik dhe paska sabotuar me dashje hetimin, duke kryer vetëm 4 nga 11 veprime hetimore të deleguara nga Prokurori i çështjes.

Miku i Lulzim Bashës Emiljano Nuhu ka tradhëtuar betimin dhe uniformën, duke dekonspiruar hetimin dhe për pasojë ndërshkimin e personit në hetim. Sepse nga ekzaminimi i pamjeve filmike dhe komunikimeve elektronike, rezulton se ka takuar personin nën hetim në rrethana kompromentuese.

Policia e Shtetit e akuzon mikun e Lulzim Bashës Emiljano Nuhu, se me veprime dhe mosveprime, ka kryer këto vepra penale

Shpërdorim detyre.

2. Kalim i paligjshëm i kufirit.

3. Nxjerrje e sekretit hetimor.

4. Shkelja e procedurave të punës në hetimin e çështjeve.

5. Shkelja e rregullave mbi armatimin personal të punonjësit të Policisë së Shtetit.

Zbardhja e “Babale 2” është konfirmim i faktit se vetting-u në Polici është domosdoshëm dhe nuk duhet humbur asnjë sekondë.

Zbardhja e “Babale 2” kërkon që minimalisht Lulzim Basha të distancohet nga miku i tij Emiljano Nuhu dhe PD të heqë dorë nga kjo lloj politike e ulët.

