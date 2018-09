Akuzat e ish-policit, reagon Taulant Balla: Sajesë e ndyrë

Pas deklaratës së kryetarit të PD-së Lulzim Basha se pas skandalit që denoncoi oficeri Emiliano Nuhu, qëndronte Rexhep Rrahja, Artur Bushi dhe Taulant Balla, vjen reagimi nga ky i fundit. Përmes një statusi në ‘Facebook’ Balla theksoi se gjithçka është sajesë e ndyrë.

REAGIMI I BALLES:

Hedh nje i marre nje gure ne lume dhe 100 te mencur s’e nxjerrin dot, thote populli!

Por jo, kjo qe po shoh sot eshte me keq.

“Te mençurit” e dine fare mire cfare marrezie eshte kjo shpifje qe jane turrur ta pasqyrojne me nje zell te madh, vetem pasi e nxorra une vete!

Kjo sajese e ndyre dhe e verifikueshme pa veshtiresi nga cdokush qe publikon lajme, ka nje qellim te qarte: Te coje uje ne mullirin e prishur te Lulzim Bashes! Une s’kam shkelur as ne Kruje gjatë vitit te fundit dhe jo me ne komisariatin e Krujes i armatosur. Une e provoj lehtesisht ku kam qene ate dite qe maskarai i paguar apo i paturp apo te dyja bashke, ka bere kete leter per te perfituar azilin politik.

Dhe do ta provoj ne gjyqin e radhes qe do te kem me Lulzim Bashen per kete ceshtje. Raportet mjekesore nuk do ta shpetojne Lulzimin nga pasojat juridike te genjeshtrave te tij.

Ndersa disa mediave hiena qe ushqehen me mishra te ngordhur u kam lene Zotin se tjeter s’kam c’u them!