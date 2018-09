U arratis nga spitali vetëm me mbathje, dënohet shqiptari në Itali

Nje shqiptari që u bë i famshëm për mediat italiane në gusht të vitit 2017, u arratis nga spitali vetëm me mbathje, për t’i shpëtuar policisë. Tani ai është dënuar nga gjykata italiane me 5 vite burg për grabitje me dhunë.

Shtetasi Mariglen Cybi, i njohur ndryshe si Davide De Gaetano, është dënuar nga Gjykata e Chietit në Itali, ndërkohë që gjykata vendosi ta dënonte me 1 vit burg më shumë nga sa kishte kërkuar prokuroria.

Shqiptaro u arratis më 5 gusht 2015 nga spitali i Chietit, pas iu tha policëve se i duhej të shkonte në tualet.

Më pas ai arriti të hiqte prangat dhe nga dhoma e spitalit ka qëlluar policët e u arratis vetëm me mbathje. Cybi u arrestua nga policia pas arratisjes pak javë më parë, në muajin qershor të këtij viti.

Sipas policise, Cybi ishte arrestuar nga policia italiane herën e parë, për grabitje e rezistencë të dhunshme ndaj forcave të rendit. Shqiptari tentoi të vidhte një makinë, ndërkohë që vetë po udhëtonte në një “Audi A6”, që ishte dhe ajo e vjedhur.