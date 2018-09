Shqiptari gjendet pa jetë në varreza, ja dëshmitë e para

Gjendet pa jete ne varrezat ne Cuggiono të Milanos në Itali nje shqiptar.

Mediat italiane shkruajne se shqiptari 59-vjecar ishte kujdestar ne keto varreza dhe shume i njohur e i dashur nga gjithe banoret e zones, qe vinin shpesh per te nderuar kujtimin e familjareve te tyre te ndare nga jeta.

Ata qe e pane te rrezuar pa jete lajmeruan policine dhe ambulancen, por per shqiptaret cdo ndihme ishte e kote.

Autoritetet italiane kanë nisur hetimet për të zbuluar shkaqet e vdekjes, që momentalisht nuk dihen ende.

Sipas deshmive te para ai punonte rregullisht dhe njihej nga te gjithe. Per policine eshte bere me dije se ai ishte pare rreth pres 08 te paradites aty si cdo dite, por me pas u gjet i pajete.