Shpetim Idrizi braktis Ramën, bashkohet me Bashën, zbardhen gjashtë pikat e marrëveshjes

Partia Drejtësi Integrim dhe Unitet me Shpëtim Idrizit ka firmosur sot marrëveshje bashkëpunimi me Partinë Demokratike duke iu bashkuar frontit opozitar. Idrizi dhe Basha kanë firmosur një pakt me 6 pika. Me afrimin e PDIU-së në Frontin e Përbashkët Opozitar, ku bëjnë pjesë të gjitha partitë e tjera parlamentare LSI, PR, PBDNJ, PDK, PAA, Lulzim Basha ia ka dalë të realizojë bashkimin më të madh politik sot në Shqipëri.

6 PIKAT E MEMORANDUMIT PD-PDIU

Rikthimin e normalitetit politik e institucional në vend, duke krijuar kushtet për ndarjen e politikës nga krimi, që po rrënon çdo standart demokracie në vend. Krijimin e kushteve për zgjedhje të lira, të drejta e të ndershme, ku qeveria të dalë nga vota e lirë e shqiptarëve dhe jo nga skemat mafioze dhe lidhja me krimin, që ka deformuar vullnetin e shqiptarëve.

PD dhe PDIU angazhohen për zhvillimin e zgjedhjeve të përgjithshme dhe vendore me qëllim rikthimin urgjent të normalitetit në vend dhe ndarjen e sistemit politik nga fenomeni i blerjes së votës dhe manipulimit të saj. PD dhe PDIU angazhohen për zgjidhjen e çështjes së shqiptarëve të Çamërisë ne te gjitha dimensionet e saj.

PD dhe PDIU angazhohen për fuqizimin e ekonomisë, duke suguruar lirinë e sipërmarrjes, konkurencës dhe mundësive për të gjithë. PD dhe PDIU angazhohen për një mirëqeverisje sa më pranë qytetarëvë, të përkushtuar për zgjidhjen e problemit të papunësosë, për rritjen ekonomike, luftën pa kompromis kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar.