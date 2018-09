“Shkarkohet drejtori i SHISH”, Berisha denoncon

Ish-kryeministri Sali Berisha është shprehur sot se është shkarkuar nga detyra drejtori i SHISH, Gentjan Lleshi, me urdhër të Edi Rmaës, lëvizja kjo që sipas Berishës vjen në formë hakmarrjeje pasi Lleshi kishte njoftuar opozitën për Taulant Ballën si pritës të 5 milion lekëve të drogës nga Toyota Yaris.

Këtë deklaratë Berisha e ka bërë në një postim në Facebook pak minuta më parë, ku ndër të tjera shkruan se paralajmëron Ramën e “xhelatët e sigurimit të shtetit në krye të SHISH”, se do ta paguajnë shtrenjtë këtë veprim.

Postimi i plotë:

Noriega shkarkon drejtorin ne SHISH si hakmarrje per Taulant Bega/Yaris/Hoxha/Gjura/Jashari!

Te dashur miq, Sigurimi i Shtetit ne krye te SHISH shkarkon, me urdher te Rames nga detyra, pas nje procesi terrori te gjithanshem psikologjik dy mujor, kryetarin e deges te ketij institucioni Gentjan Leshaj me akuzen, absolutisht fallco, se njoftoi opoziten per Taulant Ballen si prites i 5 milion euro para droge me Toyota Yaris.

Burime te brendshme bejne me dije se nuk ekziston asnje prove, fakt apo e dhene se Gentjan Lleshi ka komunikuar kurre me njeri per ate problem. Por dihet se drejtori ne fjale eshte dhe nje nga kontributoret kryesor te raportit te sherbimit informativ per angazhimin direkt te 127 oficereve te larte te policise ne kanabizimin e Shqiperise dhe rolin direkt te Saje qorrit dhe vet Norieges ne kete proces!

Duke denuar me ashpersine me te madhe aktin hakmarres primitiv te Edvin Kristaq Rames ndaj drejtuesit te rendesishem te sherbimit inteligjent te vendit, paralajmeroj ate dhe xhelatet e sigurimit te shtetit ne krye te SHISH se do paguani shtrenjte veprimin tuaj banditesk, antiligjor me te cilin ju hakmerreni per te mbuluar lidhje tuaja te tmerrshme te krimit. sb