Shkaqet e rënies së flokëve tek femrat

Të gjithë e dimë se meshkujt janë më të prirë ndaj rënies së parakohshme të flokëve. Megjithatë, edhe femrat shpesh kanë probleme me rënien e tepërt të flokëve, dhe arsyet mund të jenë të ndryshme, nga të thjeshtat e deri tek ato shumë më të komplikuara, madje edhe kërcënuese për jetën.

Stresi fizik

Çdo formë e stresit, traumës fizike ose sëmundjes serioze mund të shkaktojë rënien e flokëve. Flokët kanë ciklin e tyre të jetës: rritjen, pushimin dhe rënien. Kur keni nivele të larta të stresit, cikli jetësor i flokëve çrregullohet dhe ato shumë më shpejt vijnë në fazën e rënies.

Shtatzënia

Shtatzënia është vetëm një shembull i formës fizike të stresit që mund të shkaktojë rënien e flokëve. Rënia e flokëve është shumë më e shpeshtë pas lindjes sesa gjatë shtatzënisë. Lindja e fëmijës është një ngjarje mjaft stresuese, dhe gratë fillojnë të përjetojnë rënie të papritur të flokëve 2 deri në 3 muaj pas lindjes.

Shumë vitaminë A

Konsumimi i tepruar i vitaminës A mund të shkaktojë rënien e flokëve. Nëpërmjet dietës është e vështirë të konsumohen sasi të tepërta të vitaminës A, teprica është shumë më e zakonshme tek njerëzit që marrin suplemente. Kjo është arsyeja se pse është aq e rëndësishme që para se të merrni suplemente, të konsultoheni me mjekun.

Hormonet

Ndalimi i marrjes së pilulave kontraceptive, ndryshimet e papritura hormonale të cilat ndodhin për shkak të faktorëve të ndryshëm (shtatzënia, menopauza) mund të shkaktojnë rënien e flokëve, dhe gjasat janë më të mëdha në qoftë se në familje keni raste të rënies së parakohshme të flokëve.

Stresi emocional

Në krahasim me stresin fizik, stresi emocional shumë më rrallë shkakton humbjen e flokëve, por kjo nuk do të thotë se nuk është e mundur. Ndonjëherë jemi të ekspozuar ndaj periudhave të vështira si shkurorëzimi, vdekja e ndonjë personi të dashur apo brenga për të afërmit me aftësi të kufizuara. E gjithë kjo mund të shkaktojë rënien e parakohshme të flokëve.

Anemia

1 në 10 femra të moshës 20 deri 49 vjeçare vuan nga anemia, mungesa e hekurit në gjak (e cila është forma më e zakonshme e anemisë). Në shumicën e rasteve, anemia shkakton dobësimin e flokëve, si dhe rënien e tyre. E gjithë kjo mund të parandalohet me konsumimin e mjaftueshëm të hekurit.

Humbja e papritur e peshës

Humbja e papritur e peshës është një formë e traumës fizike që mund të shkaktojë dobësimin e flokëve dhe rënien e tyre. Kjo mund të ndodhë edhe kur humbja e peshës rekomandohet nga ekspertët. Nuk keni nevojë të shqetësoheni sepse pas humbjes së peshës, flokët do të kthehen brenda një periudhe 6-mujore.

Plakja

Nuk është e pazakontë nëse e shohim një grua në të pesëdhjetat apo gjashtëdhjetat me flokë të dobësuara dhe të thinjura. Ekspertët nuk janë të sigurt se pse ndodh kjo, por besojnë se rol kyç kanë ndryshimet hormonale gjatë menopauzës. Për fat të mirë, studimet kanë treguar se humbja e flokëve, e shkaktuar nga plakja, mund të parandalohet dukshëm me dietë të duhur.