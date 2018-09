Zëvendësja e Ramës: Nuk po ikin njerëz vetëm nga Shqipëria, po ndodh në Itali e Spanjë

Zevendeskryeministrja Senida Mesi ka deklaruar se niveli i papunesise ne Shqiperia ka rene me 10%. E ftuar ne emisionin “Perspektive” ne Tv1-Channel, ajo tha se fale reformave te qeverise, sot niveli i papunesise eshte diku tek rreth 20% ndryshe nga sa ishte me pare.

Zevendeskryeministrja nenvizoi edhe investimet e shumta te qeverise ne arsimin profesional dhe ne shkolla.

“Kemi investuar plot 1.6 miliard leke ne arsimin profesional. Te rinjte po largohen nga Italia, Spanja dhe Greqia dhe jo vetem nga Shqiperia. Ne keto 4 vite, Shqiperia ka prodhuar te rinj profesionist fale arsimit ne shkolla profesionale dhe ne kete menyre atyre u jane hapur dyert ne cdo vend te botes.

Normalisht vendi yne ka disa sektore ku ka nevoje per punetore ndersa disa te tjere jane te tejmbushur prandaj ka te rinj te papune. Sot kemi nevoje per biolog, fizikant, inxhinier por nuk ka, ndersa per pune sociale apo drejtesi ka pafund kandidate”.