I ofruan 2 mijë euro ryshfet prokurorit në zyrë, arrestohet avokatja me dy qytetarët

Nje avokate dhe dy qytetare jane arrestuar nga policia me akuzen e ofrimit te rryshfetit tek prokurori Perparim Hasa i cili tashme eshte pezulluar nga detyra. Lajmi eshte bere me dije nga burime zyrtare te policise se Tiranes ne lidhje me finalizimin e aksionit “Ndërmjetësi”.

Sipas burimeve zyrtare, operacioni i kryer nga Seksioni për Hetimin e Korrupsionit në bashkëpunim me Prokurorinë për Krimet e Rënda Tiranë u krye me ekzekutimin e masave te sigurisë “Arrest me burg” për 3 shtetas.

Vepra penale në ngarkim të tyre “Korrupsioni aktiv i Gjyqtarit, Prokurorit dhe funksionarëve të tjerë të drejtësisë e kryer në bashkëpunim”, parashikuar nga neni 319/25 i Kodit Penal.

Specialistët për Hetimin e Korrupsionit në bashkëpunim me Prokurorinë e Krimeve të Rënda Tiranë në kuadër të operacionit policor të koduar “Ndërmjetësi”, bënë ekzekutimin e Vendimit Penal të Gjykatës së Shkallës së Parë për Krimet e Rënda, e cila ka caktuar masën e sigurimit “Arrest me burg”, për shtetasit :

– Donata Lepenica, 57 vjeçe banuese në Tiranë (avokate private në qytetin e Tiranës )

– Yzeir Bala, 32 vjeç, banues në Tiranë

– Megi Naksi, 31 vjeçe, banuese në Tiranë

Për shkak të hetimit nuk bëjmë me dije të dhëna të tjera. Policia e Tiranës nën drejtimin e Prokurorisë për Krimet e Rënda Tiranë vijon hetimet për identifikimin e personave të tjerë të përfshirë në këtë veprimtari kriminale.

Edhe pse policia nuk ka dhene detaje zyrtarisht, mesohet se prokurori Perparim Hasa po hetohet nga krimet e renda ndersa eshte pezulluar nga detyra. Ai dyshohet se ka marre 2 mije euro per lehtesimin e akuzes ne lidhje me nje dosje te cilen e kishte ne hetim.