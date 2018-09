Roza Lati dy fjalë për të gjithë meshkujt shqiptarë

Roza Lati njihet për fotot provokuese dhe karakterin moskokëçarës që e tregon hapur herë pas here.

Së fundmi prezantuesja ka realizuar një set fotografik ku ndër të tjera bien në sy linjat e saj dhe qeni me të cilin bashkëjeton.

Roza dhe Sasha kanë realizuar kështu një set ndryshe mirëpo nuk kanë munguar komentet e shumta lidhur me të.

Mirëpo disa nga komentet e meshkujve me sa duket kanë irrituar Rozën, e cila përmes një përshkrimi të fotos ka shkruar edhe arsyen përse ne vend të këtyre meshkujve zgjodhi Sashën.

Ajo shkruan:

Kjo është Roza, fuqia e së cilës zhveshi mendjet e vyshkura, e lakuriqësisë se vete i shiti mend pa bërë pazare me fatin. Ishte një marrëveshje me veten dhe me syrin e aparatit që në atë kohe, kur familjet si shembull të keq njihnin minifundin dhe jo Kardashians. Kush u skuq nga ju kur Roza me lakuriqësinë e saj përplasej me shpejtësi pas hekurave të autostradës, kur në rruge s’kishte makina, por gomarë? Të gjithë ju pëshpëritet. Një pjese nuk i foli ne sy, e gjysma tjetër u masturbua fshehur ne një frymëmarrje te përgjysmuar ku fjalët fliteshin si të dilnin nga goje te memecta. Ku ishit ju o meshkuj që sot bëni like nga karriget e llotos dhe votoni modelet e eskortës që u zhveshën përpara kartës së kreditit ndërkohe që unë kisha pështyrë injorancën tuaj që në vitin2009 me setin e parë fotografik me të brendshme fashion për një reviste të famshme mode në Shqipëri? Sot, unë qesh me ju, qesh me veten dhe bashkëpunëtoret e mi qeshin me mua, që ne vendin tuaj zgjodha Sashen.”