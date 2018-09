Shuhet në vendin e punës ikona e televizionit shqiptar Roland Roshi

Roland Roshi, spiker dhe regjisor i spikatur, eshte ndare nga jeta mbremjen e sotme ne vendin e tij te punes ne RTSH.

Lajmi eshte dhene nga koleget e Roshit qe kane shprehur ngushellime per familjen e te ndjerit.

Asllan Bajrami, bashkepunetor i RTSH, shkruan: Disa minuta para orës 20:00 ndërroi jetë në vendin e punës ROLAND ROSHI, njëri nga regjisorët dhe folësit e spikatur në Radiotelevizionin Shqiptar.

Me Landin në vitet ’90-të kemi punuar bashkë në edicionet e lajmeve për Kosovën në Televizionin Shqiptar dhe në Radio Tirana. Ishte profesionist i pashoq dhe njeri me virtyte të larta.

Ngushllime familjes Roshi dhe të gjithë kolegëve të Radiotelevizionit Shqiptar.

Dhimiter Gjoka: E pabesueshme. Eshte ndare nga jeta krejt papritur kolegu yne regjisori dhe moderatori i talentuar ROLAND ROSHI. Ngushellime familjes dhe njerezve te dashur te tij.

Defrim Methasani: Qetësinë e kësaj mbrëmje, ma prishi një telefonatë nga dhoma e lajmeve në RTSH. Një zë i mekur më tregoi që krejt papritur ka ndërruar jetë regjizori i njohur, ish spikeri i lajmeve, kolegu dhe miku im i mirë, Roland Roshi. Vërtet një lajm tronditës dhe dhimbje e madhe, për familjen e tij, por dhe familjen e madhe të RTSH. U prehsh në paqë Landi ynë i mirë. Po ndjej shumë dhimbje miku im. Do na mungosh shumë, por unë do të të mbaj mend, vetëm me mirësinë, zërin e veçantë dhe buzëqeshjen tënde të përhershme…!

Nermin Spahiu: Lajm i tmerrshem. Na iku shume shpejt e krejt papritur kolegu, regjisori i nderuar, folesi i Radio Televizionit Shqiptar ROLAND ROSHI.Ishte ne pune, teksa ndodhi gjema.Njeri qe vetem dinte te falte dashuri e te sillte te qeshura, ndaj iku pa bezdisur askend, pa i renduar askujt.Do na mungojne batutat e tua LANDI.Te qofte i lehte dheu mik i dashur.Homazhet, neser 27 shtator, ora 12.00 tek Holli i RTSH-se