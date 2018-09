Robert Aliaj: Isha 16 vjec, e gjeta veten në lokal dhe ajo sipër meje e eksituar

Robert Aliaj, ka treguar për herë të parë për mediat herën e parë kur ka kryer marredhenie seksuale, dhe eksperiencen qe gjithskush do e kishte kaluar me traume. Edhe pse flet per nje perdhunim, Aliaj, i ftuar ne emisionin “Provokacija” thote se e ka shijuar.

“Kam qenë i vogël dhe nuk kam bërë dashuri por më ka përdhunuar, një mami. Nuk ishtë traumatike, më pëlqeu shumë por që vetëm më shkatërroi sepse bënte xhiro aq shumë sa më copëtoi fare. Unë isha 16 vjeç. Unë e shijova mbas faktit sepse edhe një femër kur përdhunohet e ka nje moment kenaqësie, por kjo s’do të thotë që nuk u përdhunuar, është fakt”, thote ai.

Më pas, i pyetur edhe nga gazetari Mustafa Nano ai ka treguar më shumë detaje këtë përvojë të parë në jetën e tij.

“Tek Zogu i Zi isha i ftuar në një dasëm me familjen. Një zonjë aty më tërhoqi vëmendjen dhe më çoi tek shkolla e partisë që ishtë përballë. Në një moment aty u gjeta në bar, e mbaj mend sipër meje ajo ishte e eksituar. Nuk kam pasur trauma, por kjo nuk përjashton që është përdhunim”, u shpreh artisti.