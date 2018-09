Rezarta Shkurta publikon videon: Familja ime u bashkua!

Pas publikimit të lajmit për lirimin nga burgu të Ermal Hoxhës, bashkëshortja e tij, Rezarta Shkurta ka publikuar një video për ndjekësit e saj në Instagram.

Videoja shoqërohet me këngën e Alban Skënderaj dhe Miriam Cani “Dhurata”. Rezarta ka edhe një mesazh.

“Familja ime e vockel u bashkua! Faleminderit per cdo fjale e mbeshtetje qe kam ndjere nga ju, keto vite te veshtira… Uroj nga zemra per gjithsecilin nga ju, te gjitha urimet qe me keni dhene, tju kthehen ne bekime ne jetet tuaja”, ka shkruar ajo.