Vettingu në politikë, Rama tallet me deklaratën e Bashës: Mamaja e tij ka lidhje me tre komshi kriminelë

Kryeministri Edi Rama ka percjelle me tallje deklaraten e kryetarit te PD Lulzim Basha ne lidhje me vettingun ne politike.

Rama ne nje postim ne twitter thekson se Basha nuk ka shans ta marre pushtetin me zgjedhje dhe per kete aresye kerkon manovra te tjera.

Postimi i Rames:

Ai krimineli është shoku i burrit të motrës së kundërshtarit tim. Mamaja e tij ka lidhje me tre komshi kriminelë. Krushku i njërit është trafikant që del i lidhur me kundërshtarin tim. Shans për të marrë pushtet me zgjedhje unë s’kam. Prandaj dua Veting për lidhjet e tij me krimin