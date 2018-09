“Rama na përdori si çakmak për grekët”, flet Idrizi pas ndarjes me PS-në

Kreu i PDIU-së, Shpëtim Idrizi lajmëroi ditën e sotme “divorcin” me Partinë Socialiste duke dalë nga koalicioni qeverisës për t’iu bashkuar opozitës.

Gjatë një fjalimi nga Këshilli Kombëtar, Idrizi fajësoi veten për marrëveshjen meRamën, teksa tha se besonte që çështja çame të ishte pjesë e axhendës.

Kreu i PDIU-së, shkoi më tej kur deklaroi se Rama thjesht e përdori si “çakmak” për marrëveshjen me Greqinë dhe asgjë nuk u bë për çështjen çame.

Idrizi tha:

Edhe unë kam bërë gabimet e mia. Edhe unë kam gabuar. Pasi mendova dhe besova se do e çonim para kauzën tonë me këtë maxhorancë. Por skam besuar se dikush mund të luante me fatet e pushtetit. Nuk e mendova se ne do ishim çakmak për rritjen e temperaturave dhe për të arritur marrëveshjen. Do doja që mos të ishte e vërtetë, ndaj ky është faji im.”