Vetting politikanëve, Rama pranon propozimin e Bashës: Gati ta diskutojmë

Kryeministri Edi Rama reagoi pas nismës kushtetuese të Partia Demokratike për vettingun në politikë. Përmes një statusi në ‘Facebook’ Rama ka mbështetur për hapin PD-në, ndërsa është shprehur i gatshëm që palët ta diskutojnë sëbashku.

Rama thekson se kjo gjë të ndodhë sa më parë, pasi një drejtësi e pastruar përmes Vetingut, sipas tij nuk do të ketë më as në këtë vend për politikanët e korruptuar.

“Veting politikanëve? Sa më parë! Me një drejtësi të pastruar përmes Vetingut, s’do ketë më as në këtë vend shteg për politikanët që t’i ikin drejtêsisë. Dhe çdo ide tjetër për të rritur llogaridhënien e politikanëve është e mirëseardhur. Gjithnjë gati të diskutojmë me PD”, shkruan Rama.