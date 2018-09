Punë të pista/ Meri paralajmëron këtë shenjë horoskopi: Do ju ngrenë kurth

Është dita e Aferdites, Perendeshes se Joshjes te Bukuris te magnetizmit dhe kemi dy Lidhje te rendesishme Planetare. Lidhja e Pare eshte Jupiteri me Asteroidin Kirki dhe lidhja tjeter eshte Kundershtimi i Neptunit me Asteroidin Iris. Te dy lidhjet planetare fshehin mister ,terheqje magnetike dhe nje joshje te paperballueshme qe shkakton pasion qe turbullojne funksionin dhe ecurine shpirterore. Si rrjedhim dita na informon qe do paraprijne instikte qe fshihen pas pasionesh apo misteresh te cilat do na udheheqin ne veprime drejt zgjedhjeve te gabuara”, njofton Meri. Astrologia njofton disa nga shenjat mos të bien në kurth. Lexoni më poshtë parashikimin.

Dashi

Sot mund te joshet nga nje oferte e majme ekonomike por kjo do jete nje kurth i cili e largon nga qellimet e verteta

Demi

Do duhet te kete kujdes nga bashkpunemet apo kushtet ne te cilat do duhet te punojne apo te firmosin Martesa mund te jete nje zgjedhje e gabuar

Binjaket

Mund te behen viktimat me te lehta pasi ne kete moment do duan te jene patjeter ne nje pozicion te dukshem pune dhe mund te peshkohen lehte

Gaforrja

Sot do jete dita ku do joshen nga nje prezence misterioze ne jeten errotike e cila i terheq me fuqite e saj magnetike drejt nje kurthi

Luani

Jeta familjare apo njerez te afert te familjes do rezultojne ne disa raste manipulimi me i madh qe u eshte bere ne emer te familjes

Virgjeresha

Sot mund te joshen nga nje oferte apo nga nje informacion shume i leverdisshem dhe mund te mos shikojne sic duhet te vertetat

Peshorja

Nje fitim i papritur ekonomik do ti bej te hpenzojne ne te njejten kohe shuma te konsiderueshme te cilat nuk do tu kthehen me

Akrepi

Burimi me i fuqishem joshes por qe duhet te kete kujdes nga vetja se vetkenaqesia mund te kthehet ne mungese kujdesi ne veprime

Shigjetari

Do joshet nga deshira dhe mistere per tu bere aventuriere apo per te shumar kuriozitetin dhe ne te njejten kohe te humbin rrugen

Bricjapi

Kujdes sot nga premtimet dhe qellimet qe ju bejne per vete pasi mund te beheni pjese e dickaje qe nuk e kontrrolloni dot

Ujori

Mund te arrij nje fuqizim te madh dhe per kete mjafton te perdor aftesite e veta apstrakte pasi te gjithe do joshen nga e panjohura

Peshqit

Te etur per romantizem dhe per pushtet profetik do punesohen nga persona qe do perdorin aftesite e tyre per punet e tyre te pista.