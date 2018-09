Prokuroria nxjerr detajin: Pasi i mori jetën, nipi do bënte dicka të rëndë me trupin e gjyshes

Nipi qe vrau gjyshen se nuk i dha para për drogë, pasi i ka marre jeten te moshuares dyshohet se do kryente veprime per fshehjen e krimit. Gjykata e Durrësit lë në burg 21-vjeçarin. I riu ka dalë sot përpara togave të zeza mjaft i qetë, ku mbante veshur një bluzë gri me kapuç, tuta të shkurtra, ngjyrë të zeze.

Redmond Gruda e ka goditur gjyshen e tij 81 vjeçe 13 herë në kokë, qafë trup dhe duar. E moshuara u gjet e pajetë në dhomën e gjumit, ndërsa kishte plage në kokë, qafë, krahë dhe duar, të shkaktuara me mjet prerës.

Ndërsa në tualet u gjeten rrobat, një çantë, si dhe një thikë e këputur. Dyshohet se autori kishte qëllim të zhdukte trupin pas krimit. “Kemi dyshime se do të copëtonte trupin e gjyshes” mësohet të jetë shprehur prokurori.

Sipas të afërmve, 81-vjeçarja Shkurti, nënë edhe e dy vajzave që jetojnë në Itali, vuante nga skleroza, ndërsa në lagje, 21-vjeçari njihej si i ri problematik, përdorues alkooli dhe hashashi.

Gjykata e Durrësit vendosi sot masën e sigurisë “arrest me burg” pa afat për 21-vjeçarin, i cili ndonëse pranoi autorësinë e krimit, nuk tregoi motivin e vrasjes.

Para gjyqtares Aida Kaja, i riu Redmond Gruda shprehu pendesë për veprimin e kryer. Mësohet se Redmond Gruda është dënuar edhe dy herë të tjera për plagosje ku herën e parë kur ishte vetëm 11 vjeç.