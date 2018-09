Princ Harry shokon me deklaratën për Mbretëreshën

Princ Harry, i cili u martua me Meghan Markle këtë vit, zbuloi “panikun” që ka sa herë që kalon Mbretëresha në korridoret e Buckingham Palace. Deklaratën shokuese ai e bëri teksa po fliste për një dokumentar të ri që zbulon prapaskenat e Familjes Mbretërore.

Duke diskutuar për një takim të rastësishëm me Mbretëreshën, Duka i Sussex-it tha: “Ju djema keni shpenzuar më shumë kohë në Pallatin e Buckinghamit se sa unë – dhe ju keni qenë këtu vetëm për dy javë. “A keni hyrë akoma te Mbretëresha? Nëse papritmas ndesheni me të në korridor, mos kini panik. Unë e di që do trembeni. Te gjithë e bëjmë!”

Dokumentari dy-pjesë ITV do t’i tregojë shikuesve se si Madhëria e saj përmbush rolin e saj si kreu i Commonëealth, duke treguar një grup të punëtorëve të mikpritjes nga Karaibe që vijnë për të punuar në pallat.

Claudine Jeffrey, një nga punëtorët nga Antigua, tha: “[Pallati i Buckingham] është një vend argëtimi për të punuar. Unë them se është një aventurë çdo ditë, sepse çdo ditë është diçka ndryshe. Ju kurrë nuk e gjeni se po bëni të njëjtën gjë kështu që është me të vërtetë e mahnitshme sepse e dua një sfidë dhe nuk më pëlqen të jetë e mërzitshme … për të gjetur veten në Buckingham Palace, është përtej imagjinatave të mia më të egra”.

“Punëtorët tanë të Karaibeve janë tetë të rinj të shkëlqyer. Kjo shumë ishte një përpjekje për të arritur dhe për të parë se çfarë mund të bëjmë më shumë për të përfshirë rajonet e Karaibeve veçanërisht në familjen mbretërore, kështu që është shumë, shumë e veçantë”, tha një punonjës i familjes mbretërore.

Dokumentari gjithashtu do të transmetojë momentin prekës që dukeshja e Sussex e sheh fustanin dhe vellon e saj të dasmës, për herë të parë që kur u martua. Veshja e saj mahnitëse është vënë në shfaqje si pjesë e një ekspozite me temë mbretërore. Shfaqja do te transmetohet ne oren 21:00 në ITV më 25 shtator.