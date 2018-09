Lirohet kërcënuesi, gazetari: Kush përgjigjet nëse mua e familjes time na ndodh diçka?!

Një ditë pasi u pengua të bëjë punën e tij dhe u kërcënua me armë në fytyrë gazetari Julian Shota shprehet i shqetësuar për atë që mund t’i ndodhë. Ai thotë se njeriu që e kërcënoi është lënë i lirë dhe pyet prokurorinë se kush do të mbajë përgjegjësi në rast se atij apo familjes së tij i ndodh diçka.

Shota thotë ndër të tjera se në momentin e shoqërimit Llesh Burakut i janë gjetur fotot të makinës së tij në celular, por pavarësisht kësaj autoritetet në Laç kanë vendosur ta lënë të lirë.

Miq e dashamirës që mu gjetët pranë në këto momente të vështira ju falenderoj nga zemra për përkrahjen dhe mbështetjen ndaj meje e familjes time, do të thotë shumë për mua…Për ata të sëmurët mendorë që krijojnë hamendësime se kjo ngjarje mund të jetë e sajuar dua ti shpjegoj disa gjera…

Un jam rritur në emigrim, kam ikur që 16 vjeç jashtë, e kam jetuar për shumë vite me dokumente të rregullta dhe me një punë të mirëpaguar…Jam një nga ata që kam djegur dokumentet dhe atë të ardhmen që synoni ju e familjarët tuaj për tu kthyer, për të punuar e investuar në vendlindjen time…pasi vetëm këtu më shijon buka e ajri më shumë dhe se kam në mend të lëviz më nga ky vend…

Kam punuar nga 2002 e deri më sot në mediat më prestigjioze në vend duke mos u bërë ushtar partish apo palë me abuzimet e të keqen…

Kam pasqyruar halle e probleme nga më të ndryshmet në kohë reale duke krijuar plot armiq e miq dhe s’besoj se ka njeri që i ka rënë telefonit tim apo të redaksisë ku unë punoj e unë të mos i jem gjetur pranë në çdo moment…

Për ata që jetojnë jashtë e na bëjnë moral e na mësojnë çështje jete e politike, çështje shteti e kush është e keqja apo e mira në këtë vend, do i ftoja të bënin atë që bëra unë e të kthehen të punojnë e të jetojnë në vendin tonë, me mua e me ne, ose ta mbyllin atë nevojtoren që kanë në vend të gojës e të mos shpifin e hamendësojnë …

Pse nuk mora 129 apo 139 dhe telefonova shefin?

Unë shefin e njoh prej vitesh dhe ai i ka numrin tim të telefonit kjo qe dhe arsyeja dhe mendoj se sic jemi ne gazetarët të gatshëm në çdo orë e çdo kohë për këdo ashtu duhet të jetë dhe çdo punonjës policie qoftë ai dhe roje komisariati e ti përgjigjet çdo telefonate apo halli të kujtdo…

Personi që mua më kërcënoi me armë të mbushur në fytyrë pasditen e djeshme është lënë i lirë pasi prokuroria e Kurbinit e mendoi këshu që zotëria të hetohet në gjendje të lirë pavarësisht se mua mu drejtua arma e mbushur në fytyrë dhe pavarësisht se fotot e makinës time ju gjetën në telefonin e zotërisë…

Në rrethe si Tirana, Fieri, Korca e Gjirokastra kur dikush ushtron dhunë psikologjike ndaj dikujt arrestohet e dënohet, ndërsa në rastin tim kjo nuk përbën krim por hetohet në gjendje të lirë…

Një pyetje kam për prokurorinë:

Nëse mua, familjes e të afërmve të mi i ndodh diçka kush përgjigjet për këte??

Dhe njëhere ju falenderoj nga zemra ne emrin tim e te familjes time te gjithve ju qe mu gjetet krah e me inkurajoni… ju jeni ajo pjesa e mire e shoqerise dhe arsyeja pse e bej kte pune qe do vazhdoj ta bej deri ne fund!!!

Gazetari Julian Shota