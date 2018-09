Një aksident ka ndodhur në Tepelenë ku një shofer është plagosur rëndë dhe është transpotuar për në spitalin Rajonal ‘Omer Nishani’ në Gjirokastër.

Shoferi ka qenë me makinë me tonazh të rëndë të ngarkuar me gure, i është hapur spondi i makinës dhe e ka zënë.

Bëhet e ditur se shoferi është nga fshati Dukaj i Tepelenës dhe ndodhet në reanimacion në Gjirokastër.

Sipas raportimeve mësohet se ka dhe të plagosur.