Pas ndarjes nga Seldi, Mimoza Shkodra po bën atë që të gjitha vajzat bëjnë

Seldi dhe Mimoza i kanë ndarë përfundimisht rrugët mes tyre dhe kjo nuk ka asnjë pikë dyshimi.

Burime pranë çiftit konfirmuan atë që i druheshim të gjithë dhe shpresa për t’i parë bashkë sa vjen edhe zbehet. Duket se pas këtyre lajmeve secili nga ata po vijon rrugën e vet.

Seldin do ta shohim së shpejti në “Dance With Me”, me një partnere mjaft seksi siç është Rashel Kolaneci.

Por nëse po mendoni sesi po i kalon Mimoza këto ditët e ndarjes, ajo po bën atë që të gjtiha vajzat bëjnë pas përfundimit të një lidhje.

Mimoza Shkodra ka publikuar një fotografi duke darkuar me një shoqe te sajën për të cilën shkruan se aq shumë ka pasur për t’i treguar, sa i është ftohur edhe darka!