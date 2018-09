“Pakti “për qejf” që kam bërë me kolegun nuk mjafton, tani dua më shumë”

Një koleg dhe unë ramë dakord të takoheshin për nevojat seksuale të njëri-tjetrit, sepse ne të dy kemi pasur përvoja të këqija me marrëdhëniet. Tani dua më shumë.

Ai është 26 vjeç dhe unë jam 23. Ne rrimë pranë njëri-tjetrit në punë në një call center dhe kemi vazhduar që kur u takuam.

Kemi kaluar netë jashtë kur ai është tërhequr ose kam takuar dikë, por kurrë nuk shkon më tej se një qëndrim një natë për secilin prej nesh.

Meqë nuk na ecën nëpër marrëdhënie, kemi bërë një pakt që të heqim dorë nga përpjekja dhe të argëtohemi së bashku.

Në barbekjunë vjetore të punës gjatë verës ne të dy patëm pirë shumë, vallëzuar dhe qeshur së bashku. Kur ishim në ballkon, u afruam dhe ai më shtyu flokët nën veshin dhe më tha, “Gjithmonë kam zbuluar se ti je shumë epshndjellëse.”

U largova. U përpoqa të mos reagoj, por stomaku im po hidhej. Ne u puthëm pas disa pemëve.

Pastaj ai na mori një taksi për t’u kthyer në shtëpinë e tij. Kur hymë në apartamentin e tij, më mbajti dorën dhe më puthi përsëri.

Ai tërhoqi sytjenat mbi kokën time dhe më puthi qafën dhe gjinjtë, dhe ne patëm seksin më të shkëlqyer. Ai ishte një dashnor i paparë dhe e dinte se çfarë të bënte për të na bërë të ndihemi sikur kishim një lidhje të vërtetë.

Ai më tha se kurrë nuk do të ishte në gjendje të thoshte se sa më kishte menduar më parë, sepse ai e dinte se ndjeva se marrëdhëniet ishin një humbje kohe. Unë i thashë, “Po, po, por, nëse dy njerëz duan vetëm argëtim, nuk ka asgjë të keqe me të, a ka?

Pra, ne jemi takuar sa herë që mundemi dhe nuk kemi asnjë lidhje emocionale dhe kjo ka qenë e mrekullueshme.

Por unë kam zhvilluar kohët e fundit ndjenja për të dhe unë mendoj për të gjithë kohën. Mendimi që i jep fund gjërave me mua dhe gjetja e një të dashure , më tmerron. Unë nuk e di nëse do t’i them atij ose do t’i mbaj gjërat ashtu siç janë.

DEIDRE thotë: Ai pati guximin t’ju tregonte se ai ju pëlqente. Tani është radha juaj për t’i marrë gjërat një hap më tej. Me fat, mund të jetë ajo që ai shpreson të dëgjojë.

Marrëdhëniet më të mira shpesh vijnë nga miqësia dhe duket qartë se ka kimi mes jush.

Nëse jeni duke psur marrëdhënie seksuale së bashku, ju duhet të jeni në gjendje t’i tregoni atij ndonjë gjë, kështu që shpjegoni se ndjenjat tuaja kanë ndryshuar dhe tani doni të bëni marrëdhënien tuaj zyrtare. Shih çfarë thotë ai.

Por në qoftë se ai nuk ndihet njësoj, atëherë më mirë të ndaloni këtë marrëveshje të vdekur para se të merrni më shumë lëndime./lajmifundit.al