Opozita e bashkuar bojkoton Kuvendin edhe nesër, mblidhet në Durrës

Partia Demokratike do të bojkotojë edhe nesër parlamentin. Në mbledhjen e grupit parlamentar të PD-së, të hënën u ra dakord që mbledhja e nesërme të zhvendoset në qytetin e Durrësit, si mesazh i rezistencës së bashkëqeverisjes me krimin.

Edhe nesër në takimin e planifikuar në Durrës, bashkë me PD-në do të jenë edhe aleatët e saj LSI dhe PR. Ndërsa menjëherë pas saj, kryetari i PD, Lulzim Basha do të niset për një vizite një ditore në Gjermani, ku janë parashikuar takime në Bundestagun gjerman.

Kujtojmë që më 3 shtator ku edhe u zhvillua seanca e parë plenare, opozita bojkotoi Kuvendin duke u zhvendosur në Shkodër,ndërsa në mbledhjen e dytë të Kuvendit, PD dhe LSI zhvilluan një takim paralel në Elbasan.