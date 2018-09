Nuk bëhej dot nënë vetë, gruaja e çmendur vret shoqen për t’i marrë 4 fëmijët

Një ngjarje e rëndë ka tronditur Australinë, ku 47-vjeçarja Christine Loys organizoi komplotin për vrasjen e shoqes së saj për t’i marrë 4 fëmijët.

Ajo bindi ish-të dashurin e saj dhe kushëririn të vrisnin 39-vjeçaren Samantha Kelly, më pas të fshinin provat.

Ish-i dashuri Peter Arthur dhe kushëriri, gjatë krimit përdorën një çekiç për të vrarë Kelly-n. Para se Samantha të vdiste, Lyons kishte filluar t’i thërriste dy fëmijët e saj me emra të rinj sikur t’i kishte të vetët.

Pas krimit, të tre e varrosën në pyll për të fshehur provat e më pas gënjyen në polici duke deklaruar se “Ajo nuk kujdesej për fëmijët” prandaj ishte larguar duke i braktisur.

Falë hetimeve të policisë u zbulua krimi makabër, duke çuar në arrestimin e të tre personave.

Christine Loys u dënua me 30 vite burg, Roland Lyos me 12 vite e 6 muaj, ndërsa Arthur me 22 vite burg.