Në Jalë, policia shoqëron 7 banorë, disa prej tyre merren zvarrë

Situata në Jalë është tensionuar në ekstrem. Policia ka shoqëruar deri tani 7 persona të cilët po protestojnë kundër prishjes së shtëpive dhe objekteve që kanë në pronësi nga IKMT-ja.

Policia ka ndërhyrë duke marrë me forcë dhe zvarrë drejt makinave disa prej banorëve, ndërsa deri tani janë prishur 9 objekte.

Një pjesë e banorëve u përplasën më herët dhe me policinë dhe me punonjësit e IKMT-së, ku nuk mungonin as ulërimat e grave dhe të fëmijëve, për këtë ndërhyrje me dhunë në pronat që i kanë pasur në zotërim që prej më shumë se 20 vitesh.

Një prej banoreve u shpreh se punonjësit e ALUIZNI-t në Vlorë i kanë kërkuar 150 mijë euro rryshfet në mënyrë që ti legalizonin banesën dhe biznesin, një market të vogël, me aktivitet kryesisht në sezonin veror.